PLG》攻城獅今戰領航猿 AIT處長酈英傑開球且觀戰

AIT處長酈英傑（中）替今晚的新竹街口攻城獅和桃園領航猿之戰開球，攻城獅派出曾是美國NBA球員的塔壁（左）負責跳球。（記者黃美珠攝）

［記者黃美珠／竹縣報導］美國在台協會（AIT）處長酈英傑、該協會新聞組長蘇戴娜、前新北市長朱立倫、前交通部部長葉匡時以及中華職棒大聯盟前會長吳志揚今天下午應邀到新竹縣體育館，一起欣賞晚上台灣男子職籃新竹街口攻城獅跟桃園領航猿間戰役。其中酈英傑還主持開球儀式，表達體育交流是建立台、美有好人民關係的重要一環。

配合前述活動，AIT也在25日晚於該協會臉書粉絲頁介紹攻城獅隊的3名美籍球員背景，並替昨天這場賽事做預告性造勢。最後這場球賽，桃園領航猿以106：98力壓地主隊新竹街口攻城獅。

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AIT指出，有不少前NBA球員加入了台灣的男子職業籃球聯盟P. LEAGUE+。其中3位新竹街口攻城獅隊的球員：狠投、塔壁與大勝。塔壁與大勝曾在NBA打球，而狠投則曾效力於NBA G聯盟。今天傍晚開球時，攻城獅就是派出塔壁代表跳球。

AIT也在臉書粉專上表示，體育交流是建立美台友好人民關係的重要一環，國際交流也為體育界注入多元活力、帶來嶄新視野。他們請大家持續關注AIT，期待他們近期推出的體育交流活動。

新竹街口攻城獅今晚在新竹縣體育館再戰桃園領航猿。（記者黃美珠攝）

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