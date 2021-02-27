NBA》擊敗龍頭爵士太嗨！ 明星中鋒俏皮跳舞讓「士官長」笑了

"He think he somebody because he signed with Team Jordan, man.”



Jimmy and Bam pic.twitter.com/lbLEGopFpd — SportsCenter （@SportsCenter） February 27, 2021

〔體育中心／綜合報導〕熱火今以124：116擊敗聯盟龍頭爵士，近期豪取5連勝，明星中鋒艾德巴約（Bam Adebayo）賽後俏皮跳舞，讓個性嚴謹的「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）都露出燦笑。

熱火此役與爵士打得難分難捨，雙方一路拉鋸，直到巴特勒決勝節讀秒階段跳出來接管戰局，才將比賽定調。巴特勒全場22投12中，狂轟33分、10籃板、8助攻，艾德巴約繳出19分、11籃板、7助攻的成績單。

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熱火雙星巴特勒（前）、艾德巴約（後）。（資料照，美聯社）

根據《SportsCenter》在推特貼出的賽後影片，可以看到當巴特勒在接受訪問時，艾德巴約從一旁逗趣入鏡，接著站在巴特勒身邊俏皮跳舞，巴特勒也笑著對鏡頭虧艾德巴約說：「他現在認為他是一號人物，因為他剛與喬丹品牌（Jordan Brand）簽約。」兩人的互動模式非常有趣。

熱火近期寫下5連勝，目前整體戰績以16勝17敗排在東部第5，明日休兵1天後，將在主場對東部第11的老鷹展開二連戰，有望繼續堆高連勝場次。

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