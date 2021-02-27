中職》當年簽約金僅30萬元 如今王威晨月薪42萬元

王威晨。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕中信兄弟球團今天公佈第一階段球員調薪結果，除先前公佈之周思齊、張志豪外，備受關注的王威晨，去年包辦三壘金手套及最佳十人獎項，今年接任隊長，球團給予兩年複數年合約肯定，今年月薪由32萬調升至42萬；另外，江坤宇也獲大幅加薪肯定，月薪由10萬調升至22萬，調幅120%為全隊最高。

2015年選秀王威晨直到第13輪才獲兄弟指名，簽約金僅30萬元，靠著自身努力，如今他拿到42萬月薪，比當初的簽約金還多，寫下選秀13輪奇蹟。

請繼續往下閱讀...

另外，許基宏月薪由18.5萬調升至28.5萬；拿下金手套捕手獎的陳家駒，月薪由12萬調升至21萬，潘志芳月薪由12.5萬調升至14萬，陳文杰月薪由12萬調升至13萬。持平部份，林智勝複數年約維持52萬，岳東華維持20萬，高宇杰維持16萬。小幅減薪部份，陳子豪月薪由37萬調降至33萬；林書逸月薪由15萬調降至14萬。

投手部份，終結者李振昌加盟時球團給予三年半複數年合約肯定，每年保障月薪62萬，前兩年半李振昌已達到球團給予標準，今年球季月薪調升至70萬。

去年拿下9場勝投的黃恩賜，月薪由13萬調升至24萬，調幅85%為投手最高；去年以24次中繼成功成為聯盟最年輕中繼王的吳俊偉，月薪由11萬調升至20萬，調幅也有82%。

鄭凱文月薪由58萬調升至60萬，彭識穎月薪由11萬調升至13萬，魏碩成月薪由10萬調升至12萬。持平部份，廖乙忠維持16萬，陳琥及吳哲源維持12萬。小幅減薪部份，謝榮豪月薪由18萬調降至15.5萬，鄭佳彥月薪由16萬調降至15萬。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法