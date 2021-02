NBA》馬刺主控D.穆雷「這一踢」 遭罰2.5萬美元

D.穆雷。(資料照,法新社。)

〔體育中心/綜合報導〕馬刺主控D.穆雷(Dejounte Murray)上役交手雷霆,因末節剩0.6秒時遭道特(Luguentz Dort)三分絕殺,而氣憤地將球踢到觀眾席。NBA聯盟今也對D.穆雷開出2.5萬美元(約新台幣71.5萬)的罰單。

馬刺先前因為全隊有多達4位球員確診而延賽4場,於台灣時間2月25日回歸後與雷霆戰得膠著,兩隊互相都曾拿到過雙位數領先,不過在比賽剩下29.9秒時,沃克(Lonnie Walker)的進球讓雙方以99:99重回原點。最後,關鍵讀秒階段馬刺又防守漏洞,給予雷霆菜鳥道特大空檔機會,讓他在無人看守底線投進絕殺三分,助隊以102:99擊敗馬刺。

賽畢,D.穆雷拿下27分9籃板6助攻。雖然是馬刺該場表現最亮眼的球員,但是踢球一舉也讓他被罰款2.5萬美元。

This is the incident that got Murray fined, Spurs fans... #nba #gospursgo #nbatwitter https://t.co/WU1cTw9jr5 pic.twitter.com/4ClSPDCvfD