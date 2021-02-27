NBA》馬刺主控D.穆雷「這一踢」 遭罰2.5萬美元

D.穆雷。（資料照，法新社。）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺主控D.穆雷（Dejounte Murray）上役交手雷霆，因末節剩0.6秒時遭道特（Luguentz Dort）三分絕殺，而氣憤地將球踢到觀眾席。NBA聯盟今也對D.穆雷開出2.5萬美元（約新台幣71.5萬）的罰單。

馬刺先前因為全隊有多達4位球員確診而延賽4場，於台灣時間2月25日回歸後與雷霆戰得膠著，兩隊互相都曾拿到過雙位數領先，不過在比賽剩下29.9秒時，沃克（Lonnie Walker）的進球讓雙方以99：99重回原點。最後，關鍵讀秒階段馬刺又防守漏洞，給予雷霆菜鳥道特大空檔機會，讓他在無人看守底線投進絕殺三分，助隊以102：99擊敗馬刺。

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賽畢，D.穆雷拿下27分9籃板6助攻。雖然是馬刺該場表現最亮眼的球員，但是踢球一舉也讓他被罰款2.5萬美元。

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