富邦悍將啦啦隊隊長安妮、橘子、蓁蓁及Queena,共4位成員離隊。(取自個人IG和官方臉書粉絲團)

〔體育中心/綜合報導〕繼統一獅Uni-Girls後,富邦悍將啦啦隊Fubon Angels也傳出有成員離隊,昨Fubon Angels粉絲團公布,隊長安妮、橘子、蓁蓁及Queena,共4位成員離隊,富邦悍將祝福她們有更好發展。

富邦悍將啦啦隊粉絲團惜別文:

Thank You for Being Our Angels

安妮、橘子、蓁蓁及Queena將在2021年球季卸下Fubon Angels的身份,往自己的目標展翅飛翔,迎接更多的冒險與挑戰。

總是正向樂觀的隊長安妮,是每位Angels的心靈導師;嬌小可愛的橘子,亮眼的表現總是吸引所有人的目光;幽默風趣的蓁蓁,機智的反應深受大家的喜愛;Angels中的老么Queena,用天真無邪的笑容融化每個人的心。

謝謝妳們的付出與陪伴,雖然褪去Fubon Angels的身份,妳們永遠還是這個大家庭的一份子,也祝福這四位女孩,未來不論飛往何處,都會是最閃耀的那顆星。

