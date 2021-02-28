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體育 籃球 NBA

籃網強碰「歐洲金童」拚9連勝 今日賽事預告與轉播

2021/02/28 06:56

籃網球星哈登（左）、厄文（右）。（資料照，美聯社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有1場轉播，早上9點半，籃網迎戰獨行俠，布魯克林大軍近期豪取8連勝，此役招牌球星杜蘭特（Kevin Durant）持續缺陣，厄文（Kyrie Irving）賽前也確定因為右肩傷勢不打，哈登（James Harden）將率隊強碰來勢洶洶的「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）會擦出什麼火花呢？記得鎖定轉播囉！

PLG部分，台新夢想家迎戰領航猿，夢想家近況4連勝，氣勢正旺，今日能否笑納5連勝值得關注，雙方前次交手，夢想家以102：99險勝領航猿。

中職公辦熱身賽方面，今日持續兩地開打，在斗六球場由樂天交手味全、澄清湖球場則是統一強碰中信，喜愛棒球的球迷朋友，千萬別錯過今天的賽事轉播囉！

NBA

09:30 獨行俠@籃網 緯來體育、愛爾達體育1台

NBA G-League

07:00 長島籃網@聖塔克魯茲勇士 緯來體育（D-Live）

00:00 奧斯汀馬刺@聖塔克魯茲勇士 緯來體育

PLG

14:30 領航猿@台新夢想家

轉播:民視第一台、Youtube官方頻道、MOMO TV（21:00 D-Live）

UBA男八強複賽

13:00 輔仁大學vs.義守大學

14:45 台灣師大vs.高雄師大

16:30 國立體大vs.政治大學

18:15 健行科大vs.世新大學

轉播:MOMO TV

中職公辦熱身賽

17:05 樂天vs味全 斗六 緯來體育、愛爾達體育1台

17:05 統一vs中信 澄清湖 愛爾達體育2台

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