NBA》「不會點名、羞辱任何人」 林書豪談如何幫助亞裔族群

林書豪。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕擁有亞裔身分的台籍後衛林書豪，日前發文指出自己儘管有9年NBA資歷，仍會在場上被叫做「新冠病毒」引發熱議，G聯盟也著手展開調查，後續林書豪再度發文，指稱自己並沒有要點名或羞辱任何人。

擁有9年NBA資歷的林書豪，在今年加盟聖塔克魯茲勇士隊，力求能夠重返NBA，他被叫做「新冠病毒」的發文在引起迴響後，後續他又發文寫道：「我知道這會讓一些人失望，但我不會點名並羞辱任何人，在這種情況下，有人被揭穿會有什麼好處？這不會讓我們的社區更安全，或者解決任何長期的歧視問題。」

請繼續往下閱讀...

身為亞裔美國人，林書豪曾在2017年於播客節目上透露，自己曾在NBA賽場受到嘲諷，但他遇到最多嘲諷的時期是在2006至2010年在哈佛打球，並於客場作戰時。

此外林書豪也提到，這個世界會讓你相信世界上沒有足夠的正義或機會，「我們只有一點時間能夠去關注一群人，因此我們全都得在這個點上奮鬥。你看到在新聞中傷害其他人的人就代表該族群的所有人，那是不正確的。用無知來對抗無知將使我們一事無成，用刻板印象去描繪一群人藉此分享我們的痛苦是行不通。」

林書豪呼籲，如果想要真正提供幫助，那麼就去尋找一個在被欺負時無人為他說話的亞裔孩子，去找一個正受貧窮困擾且正在尋找幫助的亞裔美國人的團體，支持亞裔美國人的節目或電影，讓他們能夠有機會講述不同的故事，尋找那些害怕在社區走動的亞裔人士，詢問你是否能夠給他們幫助。

林書豪在上個球季加盟CBA，今年轉往G聯盟發展力求重返NBA，目前出賽5場，在平均31.3分鐘的上場時間，能拿下19.6分、7.2助攻、2.8籃板、1.6抄截的成績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法