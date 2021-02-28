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MLB》老婆IG發文爆料他將退休 普侯斯：誤會一場

2021/02/28 09:25

普侯斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕先前天使隊老將普侯斯（Albert Pujols）的妻子在Instagram發文表示，今年賽季將會是丈夫生涯最後一年，不過美國媒體透露，普侯斯其實還沒做出決定，而今普侯斯也透過媒體訪問表示，今年年底會做出決定。

普侯斯的妻子Deidre日前發文表示，今年將會是普侯斯生涯最後一個球季，「我有幸陪他走過23年的棒球生涯，現在要全新祝福他完成這趟旅程。」卻因此引發外界以為普侯斯要退休，隨後Deidre也更改文章並澄清，今年只是丈夫「合約的」最後一年，單純要替他加油。

這場誤會普侯斯在《洛杉磯時報》採訪中再度澄清，表示文章只是妻子每一年都會給他的祝福，並表示妻子後來向他道歉，但他認為這並無大礙。

普侯斯生涯從紅雀隊起步，2011年與天使隊簽下10年2.54億美元的合約，2018年達成3千安里程碑，2020年球季出賽39場、打擊率2成24、6轟、25分打點，攻擊指數掉到0.665，是生涯新低，不過去年以662轟獨居生涯全壘打榜第5名，離第4名的「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）還有32轟

41歲的普侯斯和天使的合約也將在今年走完，未來動向也備受關注，是否考慮退休，表示：「我認為這決定今年年底會做出。」他坦言，目前心思全心集中在保持健康，並為球隊爭取勝利。另外他也指出，若真走到了退休，任何形式的公布都會比在Instagram發文來的正式，「當我覺得該走的時候，大家會馬上發現的。」

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