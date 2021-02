MLB》「林子偉」怎麼念？ 雙城公關請本人親自示範（影音）

林子偉。(圖片取自Ethan Sports)

〔體育中心/綜合報導〕台灣好手林子偉在去年加盟雙城隊,將在春訓力拚擠進開季名單當中,而雙城為了讓球迷更認識每個球員的名字該如何發音,也找上了林子偉,特別請他錄製短片,教雙城球迷「林子偉」這三個字的正確發音。

雙城隊公關Dustin Morse推特中釋出林子偉的影片,林子偉在影片說道:「My name is Tzu-Wei Lin,Tzu-Wei Lin。」有美國網友也在底下表示,這個影片很棒,能夠讓粉絲更了解球員的發音,讓球員們有更像在家的感覺,也有球迷指出,簽下林子偉是個很棒的補強。

The proper way to pronounce Tzu-Wei Lin #MNTwins pic.twitter.com/06oLOexn1i