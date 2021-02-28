晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「林子偉」怎麼念？ 雙城公關請本人親自示範（影音）

2021/02/28 08:10

林子偉。（圖片取自Ethan Sports）

〔體育中心／綜合報導〕台灣好手林子偉在去年加盟雙城隊，將在春訓力拚擠進開季名單當中，而雙城為了讓球迷更認識每個球員的名字該如何發音，也找上了林子偉，特別請他錄製短片，教雙城球迷「林子偉」這三個字的正確發音。

雙城隊公關Dustin Morse推特中釋出林子偉的影片，林子偉在影片說道：「My name is Tzu-Wei Lin,Tzu-Wei Lin。」有美國網友也在底下表示，這個影片很棒，能夠讓粉絲更了解球員的發音，讓球員們有更像在家的感覺，也有球迷指出，簽下林子偉是個很棒的補強。

林子偉今年受邀參加雙城隊春訓，他預計將爭取球隊第二號工具人的角色，不過日前雙城剛簽下曾在單場比賽完成「完全守備」的資深工具人羅邁（Andrew Romine），再加上原本的阿斯圖迪歐（Willians Astudillo）與年輕內野新秀Travis Blankenhorn，林子偉想從春訓當中脫穎而出並不容易。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。