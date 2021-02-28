MLB》「林子偉」怎麼念？ 雙城公關請本人親自示範（影音）

林子偉。（圖片取自Ethan Sports）

〔體育中心／綜合報導〕台灣好手林子偉在去年加盟雙城隊，將在春訓力拚擠進開季名單當中，而雙城為了讓球迷更認識每個球員的名字該如何發音，也找上了林子偉，特別請他錄製短片，教雙城球迷「林子偉」這三個字的正確發音。

雙城隊公關Dustin Morse推特中釋出林子偉的影片，林子偉在影片說道：「My name is Tzu-Wei Lin,Tzu-Wei Lin。」有美國網友也在底下表示，這個影片很棒，能夠讓粉絲更了解球員的發音，讓球員們有更像在家的感覺，也有球迷指出，簽下林子偉是個很棒的補強。

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The proper way to pronounce Tzu-Wei Lin #MNTwins pic.twitter.com/06oLOexn1i — Dustin Morse （@morsecode） February 25, 2021

林子偉今年受邀參加雙城隊春訓，他預計將爭取球隊第二號工具人的角色，不過日前雙城剛簽下曾在單場比賽完成「完全守備」的資深工具人羅邁（Andrew Romine），再加上原本的阿斯圖迪歐（Willians Astudillo）與年輕內野新秀Travis Blankenhorn，林子偉想從春訓當中脫穎而出並不容易。

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