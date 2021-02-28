NBA》巴特勒原有望入選明星隊 卻為艾德巴約婉拒參賽？

巴特勒和艾德巴約皆成本屆明星賽遺珠。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕每年明星賽不免有遺珠之憾，本季熱火便有2名呼聲極高的球星巴特勒（Jimmy Butler）和艾德巴約（Bam Adebayo）並未入選。然而近期消息指出，巴特勒其實大有機會入選明星隊，只是最終他為了艾德巴約而婉拒參加。

在杜蘭特（Kevin Durant）因傷退賽後，沙波尼斯（Domantas Sabonis）成為了接替入選。然而根據佛羅里達地方新聞Five Reasons Sports報導，巴特勒原先才是替補的首選。巴特勒本季一度染疫缺陣，但回歸賽場後繳出場均20.1分、7.8籃板、7.8助攻的全面數據，率領熱火打出一波10勝5敗的小高潮，目前勝率暫居東部第5。

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沙波尼斯遞補入選。（資料照，美聯社）

據傳聯盟向巴特勒提出邀請，卻遭對方婉拒，原因是他心目中更適合入選的艾德巴約也未入選。「NBA希望將巴特勒選入明星隊，但他拒絕參賽，除非艾德巴約也一同入選。」報導指出。

艾德巴約上季為明星隊一員，本季身手全面進化，場均數據提升至19.6分、9.6籃板、5.5助攻，然而在前鋒位置還有塔圖姆（Jayson Tatum）、藍道（Julius Randle）和沙波尼斯等人的情況下，艾德巴約遺憾地遭到割捨。

替補入選的沙波尼斯本季表現大爆發，場均能貢獻超過20分10籃板，然而第一波名單公布時也不見他的名字，差點就要成為遺珠之一，所幸最終還是驚險入選。這是他生涯第2度參加明星賽。

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