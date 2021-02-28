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NBA》不是小波爾！ 國王菜鳥逆襲登上新秀榜第一

2021/02/28 09:27

小波爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂探花小波爾（LaMelo Ball）在開季表現優異，但近期卻有一個人比下他成為新秀排行榜的第一名，那就是國王以首輪第12順位選進的哈里伯頓（Tyrese Haliburton）。

《Yahoo Sports》公布了他們最新的新秀排行榜，上次在第二名的哈里伯頓擠下小波爾成為新人王的最熱門人選，他有著領先全菜鳥，並排在聯盟第20名的43.3%三分命中率，同時他最近7場平均有2次抄截，而且只發生1.5次失誤。

哈里伯頓目前在每36分鐘平均能夠拿下15.8分與6.4助攻，由於他在1、2月的穩定發揮，使得《Yahoo Sports》讓他擠下小波爾，成為目前新秀排行榜上的第一名。

國王菜鳥哈里伯頓。（資料照，美聯社）

第二名的小波爾在1月平均得到12.6分、6.7助攻後於二月被放上先發名單，這位高後衛在進聯盟前的投籃命中率一直都被球探詬病，但近期他的投籃選擇有所改善，同時在防守端上小波爾也有所進步，目前他抓下194籃板，位居新秀第一名。

《Yahoo Sports》的3到10名依序為灰狼隊狀元艾德華茲（Anthony Edwards）、尼克昆克利（Immanuel Quickley）、活塞貝伊（Saddiq Bey）、火箭泰特（Jae’Sean Tate）、公牛P.威廉斯（Patrick Williams）、灰熊巴恩（Desmond Bane）、金塊坎帕佐（Facundo Campazzo）、雷霆馬登（Theo Maledon）。

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