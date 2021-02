MLB》相隔1004天再飆100英哩火球！ 大谷翔平驚呆隨隊記者

大谷翔平今天主投2局投出4K無安打,更飆出100英哩火球。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕休賽季進行大量訓練,並前往西雅圖知名的棒球訓練中心《Driveline Baseball》訓練的大谷翔平,今天第二度於春訓進行Live BP(實戰投打練習),根據天使球團透露,這次他的球速已經能夠催到100英哩(約160公里)。

根據天使隨隊記者艾達亞(Fabian Ardaya)在推特上透露,大谷翔平今天一共練投35球,最快球速來到100英哩,他也在推文底下張貼一張大谷翔平很驚訝的照片,用來表示自己看到這個數字的感想。

