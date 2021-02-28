MLB》相隔1004天再飆100英哩火球！ 大谷翔平驚呆隨隊記者

大谷翔平今天主投2局投出4K無安打，更飆出100英哩火球。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕休賽季進行大量訓練，並前往西雅圖知名的棒球訓練中心《Driveline Baseball》訓練的大谷翔平，今天第二度於春訓進行Live BP（實戰投打練習），根據天使球團透露，這次他的球速已經能夠催到100英哩（約160公里）。

根據天使隨隊記者艾達亞（Fabian Ardaya）在推特上透露，大谷翔平今天一共練投35球，最快球速來到100英哩，他也在推文底下張貼一張大谷翔平很驚訝的照片，用來表示自己看到這個數字的感想。

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而根據《產經體育》駐美記者山田結軌在推特上的貼文指出，今天大谷翔平預定投2局，而他一共面對7個打席，沒有被擊出任何安打，投出1次四壞保送、4次三振，被打出1個內野滾地球與1個內野高飛球，一共投了35球。

有網友幫大谷翔平計算，他上次投出100英哩以上的火球已經是1004天前（美國時間2018年5月30日），當時他在面對老虎的比賽投出101.1英哩的速球。

大谷翔平今天進行第二次的實戰投打練習，一共用了35球。（USA TODAY Sports）

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