NBA》湖人傳奇球星60大壽 爆打昔日仇家「大鳥」

渥錫歡度60大壽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人傳奇球星渥錫（James Worthy）歡度60大壽，本日他上節目時，製作團隊特地為他準備了印有昔日天敵「大鳥」伯德（Larry Bird）和塞爾提克總管安吉（Danny Ainge）臉譜的「皮納塔」玩偶（Pinata），只見他三兩下就把玩偶打爆，惹得節目主持人大笑不止。

渥錫為1980年代湖人「showtime」時代的球星，身為1982年選秀狀元，渥錫一加入球隊便深受重用，不但入選新秀第一隊，更協助球隊挺進該年總冠軍賽，可惜最終敗給由「J博士」厄文（Julius Erving）和M.馬龍（Moses Malone）領軍的七六人隊。巔峰時期的渥錫場均得分能達到20分，整個80年代他共5度入選明星賽，並率隊拿下3座總冠軍。

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但當年湖人並非無出其右，伯德所領軍的塞爾提克便是該年湖人的頭號天敵。80年代湖人、塞爾提克分庭抗禮，前者一共奪下5座總冠軍，後者3冠緊追在後，2隊一共在總冠軍賽碰頭3次，湖人拿下其中2次系列賽。

正因2隊豐厚的交戰歷史，渥錫看到伯德和安吉的頭像時反應才會如此「劇烈」。目前渥錫Spectrum SportsNet的籃球節目擔任分析師，當他發現節目製作人準備的生日「大禮」，他的眼角頓時冒出火光。

渥錫的第一擊並未擊落目標，只見他重新瞄準，說了一句：「等一下，還沒輪到安吉。」（Hold on. I don't want Danny yet.）便把伯德的頭像打破。隨後馬上補了一句：「好了，現在安吉在哪？」（Now, where's Danny?）並把整個玩偶擊落至地上。就算玩偶已殘破不堪，渥錫還是不善罷甘休，多次把玩偶舉起繼續「毒打」，惹得節目主持人捧腹大笑。

Happy Birthday, @JamesWorthy42!

Thank you for quite possibly the best #Lakers birthday celebration in our studio's history. pic.twitter.com/pPyiMGOE9X — Spectrum SportsNet （@SpectrumSN） February 27, 2021

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