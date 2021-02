NBA》湖人傳奇球星60大壽 爆打昔日仇家「大鳥」

渥錫歡度60大壽。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人傳奇球星渥錫(James Worthy)歡度60大壽,本日他上節目時,製作團隊特地為他準備了印有昔日天敵「大鳥」伯德(Larry Bird)和塞爾提克總管安吉(Danny Ainge)臉譜的「皮納塔」玩偶(Pinata),只見他三兩下就把玩偶打爆,惹得節目主持人大笑不止。

渥錫為1980年代湖人「showtime」時代的球星,身為1982年選秀狀元,渥錫一加入球隊便深受重用,不但入選新秀第一隊,更協助球隊挺進該年總冠軍賽,可惜最終敗給由「J博士」厄文(Julius Erving)和M.馬龍(Moses Malone)領軍的七六人隊。巔峰時期的渥錫場均得分能達到20分,整個80年代他共5度入選明星賽,並率隊拿下3座總冠軍。

請繼續往下閱讀...

但當年湖人並非無出其右,伯德所領軍的塞爾提克便是該年湖人的頭號天敵。80年代湖人、塞爾提克分庭抗禮,前者一共奪下5座總冠軍,後者3冠緊追在後,2隊一共在總冠軍賽碰頭3次,湖人拿下其中2次系列賽。

正因2隊豐厚的交戰歷史,渥錫看到伯德和安吉的頭像時反應才會如此「劇烈」。目前渥錫Spectrum SportsNet的籃球節目擔任分析師,當他發現節目製作人準備的生日「大禮」,他的眼角頓時冒出火光。

渥錫的第一擊並未擊落目標,只見他重新瞄準,說了一句:「等一下,還沒輪到安吉。」(Hold on. I don't want Danny yet.)便把伯德的頭像打破。隨後馬上補了一句:「好了,現在安吉在哪?」(Now, where's Danny?)並把整個玩偶擊落至地上。就算玩偶已殘破不堪,渥錫還是不善罷甘休,多次把玩偶舉起繼續「毒打」,惹得節目主持人捧腹大笑。

Happy Birthday, @JamesWorthy42!

Thank you for quite possibly the best #Lakers birthday celebration in our studio's history. pic.twitter.com/pPyiMGOE9X