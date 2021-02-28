NBA》K湯能否打到40歲？ 其父親點出關鍵

K.湯與爸爸。（取自NBA推特）

〔體育中心／綜合報導〕前NBA球員M.湯普森（Mychal Thompson）是勇士射手K.湯普森（Klay Thompson）的父親，今日M.湯普森接受美媒訪問時，透露他們父子談話內容，指出只要保持健康，K.湯普森打到40歲不是問題。

M.湯普森向《NBC Sports Bay Area》說道：「我對K.湯普森說，假如你真的願意，你打到40歲不是問題，但關鍵是要照顧好自己的身體，尤其是你已經邁入30多歲時。」

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K.湯普森連兩個賽季報銷。（資料照，美聯社）

現年31歲的K.湯普森，連2年遭遇重大傷勢所困，先是2019年5月左膝前十字韌帶斷裂，好不容易膝傷痊癒，又在去年11月季前訓練時右腳阿基里斯腱撕裂，連兩個賽季報銷，復出之路相當崎嶇。

此外，M.湯普森還點出一項關鍵，就是K.湯普森的球風與卡特（Vince Carter）、魏斯布魯克（Russell Westbrook）等人大不同，不用切入禁區討生活，承受激烈的身體對抗，有助於延長職業生涯，「他能投籃，這項本領永遠會跟隨著他。」

M.湯普森也以前球員的過來人經驗告誡K.湯普森，「重要的是，當你邁入30多歲時，要減輕體重，專注於補充營養、限制飲酒和有足夠的休息。」

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