晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》轉往洋基打出大驚奇 外野好手新賽季可能被交易

2021/02/28 10:57

塔克曼有機會被球隊交易。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕塔克曼（Mike Tauchman）在2019年被洛磯隊交易到洋基隊，並打出驚奇表現，但他在去年縮水賽季表現不佳，休賽季洋基隊的諸多操作，更顯示他在紐約的時日恐怕不多了。

根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）的文章分析，考量到目前主力外野手史坦頓（Giancarlo Stanton）、賈吉（Aaron Judge）與希克斯（Aaron Hicks）的傷病史，塔克曼可能還是會在洋基隊的計畫當中，不過在去年他繳出0.648的攻擊指數，再加上洋基休賽季簽下的諸多左打，使得他有可能會在開季名單的爭奪戰中失利。

洋基在休賽季以400萬美元簽回37歲「老園丁」賈納（Brett Gardner），幾乎確定他會被放進開季名單，此外洋基還以小聯盟約簽下34歲砲手布魯斯（Jay Bruce），左打工具人狄崔奇（Derek Dietrich），這兩人都能提供塔克曼不能提供的功能性，那就是鎮守一壘的能力，他們有機會成為比福特（Mike Ford）更好的一壘選項，並擔任維特（Luke Voit）的替補。

目前塔克曼已經沒有小聯盟下放權，因此如果他開季登不上大聯盟的話，有可能會被洋基給交易出去，不過目前塔克曼仍還沒獲得仲裁資格，本季薪水僅57.5萬美元，球隊還能夠再便宜控制他3年，所以洋基是否放棄他可能還得再審慎考慮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。