MLB》轉往洋基打出大驚奇 外野好手新賽季可能被交易

塔克曼有機會被球隊交易。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕塔克曼（Mike Tauchman）在2019年被洛磯隊交易到洋基隊，並打出驚奇表現，但他在去年縮水賽季表現不佳，休賽季洋基隊的諸多操作，更顯示他在紐約的時日恐怕不多了。

根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）的文章分析，考量到目前主力外野手史坦頓（Giancarlo Stanton）、賈吉（Aaron Judge）與希克斯（Aaron Hicks）的傷病史，塔克曼可能還是會在洋基隊的計畫當中，不過在去年他繳出0.648的攻擊指數，再加上洋基休賽季簽下的諸多左打，使得他有可能會在開季名單的爭奪戰中失利。

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洋基在休賽季以400萬美元簽回37歲「老園丁」賈納（Brett Gardner），幾乎確定他會被放進開季名單，此外洋基還以小聯盟約簽下34歲砲手布魯斯（Jay Bruce），左打工具人狄崔奇（Derek Dietrich），這兩人都能提供塔克曼不能提供的功能性，那就是鎮守一壘的能力，他們有機會成為比福特（Mike Ford）更好的一壘選項，並擔任維特（Luke Voit）的替補。

目前塔克曼已經沒有小聯盟下放權，因此如果他開季登不上大聯盟的話，有可能會被洋基給交易出去，不過目前塔克曼仍還沒獲得仲裁資格，本季薪水僅57.5萬美元，球隊還能夠再便宜控制他3年，所以洋基是否放棄他可能還得再審慎考慮。

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