NBA》恩比德42分、B.西蒙斯飆三分無用 騎士雙少延長賽扳倒七六人

塞克斯頓得到全隊最高的28分。（美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕東部霸主七六人今日在主場迎擊分部倒數第2的騎士，MVP熱門人選恩比德（Joel Embiid）獨拿42分，但騎士眾將表現更精彩，在葛蘭德（Darius Garland）和塞克斯頓（Collin Sexton）合砍53分的帶領下，騎士最終就以112：109獲勝，在延長賽扳倒龍頭。

騎士本戰在卓蒙德（Andre Drummond）和洛夫（Kevin Love）等資深球員無法出賽的情況下，以相對年輕的陣容應戰。面對分部龍頭七六人，騎士小將不輕言放棄，攻守都拿出精彩表現，防手端尤其令人驚艷，使七六人單節最高得分只有24分。

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儘管恩比德上半場就轟下21分9籃板，但騎士在塞克斯頓19分的帶領下，反倒是全程保持領先。然而中場過後戰況發生變化，騎士下半場只得到36分，被七六人迎頭趕上。正規賽尾聲，恩比德一夫當關，靠罰球與灌籃連拿5分，追平比分，將戰局逼進延長賽。

恩比德狂轟42分。（今日美國）

延長賽恩比德持續將球隊進攻一肩扛起，獨拿12分；但騎士也有葛蘭德回敬11分，助隊維持小幅領先。驟死階段，七六人使用犯規戰術，可惜始終無法將比分追近，最終便以3分之差敗下陣來。

騎士今天表現最優異的是年輕後場搭擋塞克斯頓和葛蘭德。塞克斯頓轟下全隊最高的28分，葛蘭德則在延長賽獨拿11分，全場貢獻25分，外加9次助攻。此外，菜鳥奧科羅（Isaac Okoro）攻下生涯新高的15分，並搶下8籃板，中鋒J.艾倫（Jarrett Allen）也有14分10籃板。

葛蘭德也貢獻25分。（美聯社）

七六人這邊，除了恩比德狂轟42分13籃板6助攻，B.西蒙斯（Ben Simmons）也有24分7籃板8助攻的演出，尤其他在延長賽飆進一記三分，是他本季第2度外線得手。

騎士在10連敗之後連拿3場勝利，追平本季最長連勝紀錄，有趣的是這3場比賽騎士都攻下112分。本季面對東部雙強七六人和籃網，騎士4戰全勝。

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