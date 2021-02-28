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NBA》畢爾飆34分 魏少大三元棒打灰狼賞7連敗

2021/02/28 11:17

灰狼戰巫師，巫師拿下2連勝，灰狼吞下7連敗。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕今巫師主場迎戰灰狼，在畢爾（Bradley Beal）砍34分、魏斯布魯克（Russell Westbrook） 大三元助陣下，以128：112送灰狼7連敗。

巫師收下2連勝，本場畢爾除了34分貢獻外，還有8籃板6助攻、魏斯布魯克繳出19分14籃板12助攻大三元表現、貝坦斯（Davis Bertans）19分4籃板、麥修斯（Garrison Mathews）18分9籃板、瓦格納（Moritz Wagner）12分、蘭恩（Alex Len）也有10分。

畢爾。（美聯社）

魏斯布魯克。（歐新社）

墊底的灰狼似乎還在冬眠，首節雖先拿到29：27的領先，不過第二節就遭到畢爾、魏斯布魯克聯手16分進攻逆轉，易籃後，灰狼雖一度在奧柯吉（Josh Okogie）的三分球攻勢下翻盤，不過今日好手感的畢爾二罰全中開啟球隊單節44分大局，外加貝坦斯連飆4顆三分球奠定比賽勝利，最終灰狼16分差輸掉比賽。

灰狼方面仍以7勝27敗排名西部墊底，勝率僅20.6%，陣中球星畢斯利（Malik Beasley）因涉嫌用槍指著鄰居遭控暴力威脅等罪名，除了要被關之外還被聯盟停賽12場，因此由奧柯吉替補上陣，此戰他繳12分3籃板2助攻，此外湯斯（Karl Anthony-Towns）23分11籃板5助攻是全隊亮點、艾德華茲（Anthony Edwards）21分6籃板、瑞德（Naz Reid）17分3助攻、諾威爾（Jaylen Nowell）15分5籃板4助攻'范德比爾特（Jarred Vanderbilt）11分12籃板。

湯斯（左）。（歐新社）

艾德華茲。（美聯社）

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