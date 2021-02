NBA》「KD」之爭！杜蘭特為姓名縮寫槓上女饒舌歌手

籃網球星杜蘭特。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕籃網球星杜蘭特(Kevin Durant)在社群媒體上一向相當活躍,今天他就在推特上與一位女饒舌歌手槓上,為得竟是「KD」這個姓名縮寫的使用權。

饒舌歌手Kash Doll日前在推特上發文以「KD」自居,內文還略帶粗俗。有網友便標註杜蘭特,為此歌手率先放話:「我們老是在爭這個...他知道我才是真正的KD。」

請繼續往下閱讀...

You did not have to use those initials to get this tweet off...U have to relax with the KD talk, your name is KASHDOLL