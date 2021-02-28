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NBA》「KD」之爭！杜蘭特為姓名縮寫槓上女饒舌歌手

2021/02/28 11:18

籃網球星杜蘭特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）在社群媒體上一向相當活躍，今天他就在推特上與一位女饒舌歌手槓上，為得竟是「KD」這個姓名縮寫的使用權。

饒舌歌手Kash Doll日前在推特上發文以「KD」自居，內文還略帶粗俗。有網友便標註杜蘭特，為此歌手率先放話：「我們老是在爭這個...他知道我才是真正的KD。」

此舉馬上引來杜蘭特不滿，他發文回嗆：「你沒必要在推文裡使用這個簡稱...你該停止使用KD了，你叫作KASHDOLL。」歌手不甘示弱，有樣學樣地寫到：「我是真港的KD...你的名字是Kevin Durant。」文末還附上一個愛心符號，口吻相當諷刺。杜蘭特見狀無奈表示：「她不知道在激動什麼。」

事實上，這已經不是杜蘭特第一次為了綽號而與他人產生爭執。2012年，美國知名吉他手Mark Durante就曾向杜蘭特提告，控告他使用「Durantula」這個稱呼，前者不滿對方竊取他使用了一輩子的稱呼，後者則辯稱這是球迷與媒體長久以來對他的稱呼，況且他也沒有從中獲利，因此這個控訴理應站不住腳。

饒舌歌手Kash Doll。（資料照，歐新社）

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