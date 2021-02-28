桌球》福原愛婚姻拉警報？ 日媒細數她在台日婚遇到3困難

福原愛和江宏傑最近出現婚變謠言。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕福原愛與江宏傑的分居傳言持續延燒，日媒「週刊女性」前日撰文分析，福原愛在這段台日婚姻中遇到的困難。

最近江宏傑因工作忙碌，只有週末才會回家，日前出刊的雜誌《女性自身》也爆料，福原愛已經準備今後要搬回日本居住。

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福原愛最近在日本東京開公司，且職員名單只有2名女性友人，不見江宏傑的名字，該媒認為：「當然家庭主婦開公司不奇怪，不能說夫妻之間出現危機，但在這個時間點成立似乎有點『想自己撫養孩子』的意思。」

此外，報導也引述熟知台灣文化的演藝圈編輯說法：「華人社會對自己家族相當看重，愛醬雖然大部分時間已經花在婆家，和公婆關係也很好，但每個星期、每一天都要打照面.....由於生活在不同國家、不同文化，可能遇到了一些麻煩。」

該編輯還指出，另一個從小愛剛結婚時外界就替她擔心的困擾，那就是江宏傑的姐姐江雅菁，「她好像是有點強勢的女性（苦笑），2019年發生一件出人意表的事情，當時姊姊在電視節目上透露福原愛夫婦的事情，卻沒有事先告知小愛。即使兩人是好姊妹，小愛也會覺得『嗯？』（苦笑）」。另一方面，「福原愛的公司會成為江姊姊在日本活動的經紀公司嗎？外面也在這麼謠傳著。」

此外福原愛還很在意媽媽千代女士的健康問題，一名日本體育記者表示：「小愛生孩子那段時間，江宏傑工作忙碌，她說自己曾有一段精神不安的期間，當時成為女兒和孫女支柱的正是千代女士，而現在福原愛一定也會想為養育自己長大的媽媽摸索最佳的道路。」

日前江宏傑出席全明星運動會記者會時表示，福原愛因東京奧運的工作需要暫時返日，3月就會返台，夫妻關係沒有問題，兩人是為正要上幼稚園的孩子討論未來居住環境。

江宏傑也趁元宵節，貼出江家兩老、福原愛母親及一對兒女共享天倫的全家福照片，還標註福原愛，證明一家人的心仍緊緊相連。

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