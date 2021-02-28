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體育 籃球 NBA

NBA》德羅森發威轟32分 黑衫軍賞鵜鶘2連敗

2021/02/28 12:40

馬刺一哥德羅森。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今迎戰鵜鶘，當家一哥德羅森（DeMar DeRozan）發威轟下32分、11助攻「雙十」成績，澆熄對手末節反撲氣燄，終場馬刺以117：114險勝鵜鶘，賞給對手2連敗。

馬刺開賽慢熱陷入8分落後，所幸馬上找回手感，艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）、D.穆雷（Dejounte Murray）聯手砍分，率領球隊首節打完反倒領先1分，次節黑衫軍進攻持續加溫，半場以67：61小幅領先。

馬刺艾德瑞吉（左）。（美聯社）

易籃後，鵜鶘一度追至1分差，不料又讓馬刺打出9：2小高潮拉開比數，鵜鶘帶著10分落後進入決勝節。末節，鵜鶘試圖展開絕地大反攻，「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）讀秒階段上籃得手，鵜鶘僅剩3分落後，但「球哥」波爾（Lonzo Ball）外線沒能把握住機會，被迫採取犯規戰術凍結時間，最終鵜鶘幾次3分出手都落空，反撲未果吞下2連敗，也是近10戰第7敗。

馬刺今6人得分上雙，德羅森豪取32分、11助攻、2抄截，艾德瑞吉替補出發貢獻21分、5籃板，D.穆雷攻下18分、6籃板、7助攻。

鵜鶘方面，英葛蘭（Brandon Ingram）進帳29分、4籃板、5助攻，Z.威廉森得到23分、14籃板，波爾外線12投3中，收下16分、4助攻。

鵜鶘「怪物狀元」Z.威廉森（持球者）。（USA TODAY Sports）

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