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體育 籃球 NBA

NBA》沙波尼斯末節關鍵失誤 尼克主場守住2連勝

2021/02/28 12:32

藍道。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕溜馬踢館尼克，尼克在藍道（Julius Randle）、巴瑞特（R.J. Barrett）合轟52分，外加溜馬末節反攻失利，終場110：107主場守下勝利，溜馬吞三3連敗。

開賽溜馬先拿到領先優勢，不過第二節尼克吹起反攻號角，倒數2分鐘尼克連續3記三分彈直接逆轉。

易籃後溜馬也不是省油的燈，緊咬著尼克不放，兩隊一路僵持到末節，在倒數6分鐘時溜馬先拿回領先，不過尼克在巴瑞特連2次猛烈進攻追平比數，再獲1次領先罰球，此後溜馬雖有絕佳反攻機會，不過在最後倒數4秒的時候沙波尼斯（Domantas Sabonis）傳球失誤外加薩姆納（Edmond Sumner）犯規，直接送尼克團隊2次罰球，最終溜馬吞下敗仗，尼克拿2連勝。

沙波尼斯（右）。（美聯社）

此役尼克團隊2人繳雙十，藍道28分10籃板、羅斯（Derrick Rose）17分11助攻，此外巴瑞特（R.J. Barrett）也有24分7籃板不俗表現。昆克利（Immanuel Quickley）則貢獻10分。

在溜馬團隊部分，麥德莫（Doug McDermott）20分5籃板、替補進明星賽的沙波尼斯此戰15分9助攻7籃板、麥康諾（T.J. McConnell）17分12助攻、J.哈勒戴（Justin Holiday）13分3籃板、M.透納（Myles Turner）也有11分表現。

尼克球星羅斯。（美聯社）

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