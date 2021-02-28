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NBA》洛杉磯警員散佈布萊恩空難照 遺孀凡妮莎要求公開身份

2021/02/28 14:28

布萊恩的遺孀凡妮莎。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）墜機逝世，趕赴調查的洛杉磯警員拍攝並散布失事現場近照，造成網路瘋傳，並引來廣大輿論風波。現在布萊恩的遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）出面呼籲洛杉磯警局別再袒護加害者，要求公開惹禍警員身份。

去年5月，凡妮莎曾向洛杉磯高等法院提起訴訟，控告洛杉磯郡警察局和局長維拉紐瓦（Alex Villanueva），要求賠償侵害人權、精神損失和侵犯隱私等。爾後又擴大提告對象，將當事警員及絡消防局也一並列入提告對象。

訴訟狀中提到，凡妮莎曾請求維拉紐瓦勿讓失事照片外流，然而維拉紐瓦卻未守信，導致包含他的丈夫及女兒在內的9名死者，失事慘狀在網路上瘋傳。隨後洛杉磯警局承認，當日現場至少有8名警員拿著手機對遺體和機身殘骸狂拍，且此舉並非調查用途，純粹為警員之私人目的。

這起事件影響之大，促使加州眾議員吉布森（ Mike Gipson ）提案，嚴禁執法人員外流事故現場影像。9月底，加州通過立法，違者將開罰1000元美金（約新台幣2.9萬元），是為「科比法案」。

然而時至今日，當事的警員卻仍藏匿於黑暗之中。凡妮莎不禁質疑洛杉磯警局是在袒護加害者，便在社群媒體上發文抗議，痛批洛杉磯警方根本是雙重標準。「一般人在面對指控時，姓名和身份都是公諸於世且未經保護的，這些肇事警員應該也要為自己的舉動負責。」

凡妮莎在社群媒體上痛批洛杉磯警局。（取自Instagram）

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