NBA》僅次籃球之神、比詹皇更猛！鵜鶘怪物狀元寫史詩紀錄

Z.威廉森（中）打完生涯前55場比賽就有12場比賽得分破30分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘2019年怪物狀元Z.威廉森（Zion Williamson），在今天完成生涯第55場出賽，他也創下NBA史上第二人紀錄，僅次於「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）。

鵜鶘粉專貼文寫道，自1984-1985賽季以來，生涯前55場比賽，單場得分破30分的球員當中，以喬丹的20場最多，第二名就是Z.威廉森的12場，接下來的後三名依序為快艇葛瑞芬（Blake Griffin）、「戰神」艾佛森（Allen Iverson）的10場，以及詹姆斯的9場。

請繼續往下閱讀...

Z.威廉森上個球季因為受傷因素僅出賽24場，同時場均出賽時間也被限制到24場，本季上場時間上升到32.9分鐘，場均得分25.6分、另抓下6.8籃板與3.3助攻，若以生涯前55場來計算，Z.威廉森場均能拿下24.2分、6.6籃板、2.8助攻。

今天Z.威廉森面對馬刺，雖沒能得破30分將紀錄再往上增加，但他仍繳出精采表現，拿下23分，抓到14記籃板、送出5次助攻，可惜球隊終場以3分差不敵對手。

Zion is just getting started 由 New Orleans Pelicans 發佈於 2021年2月27日 星期六

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法