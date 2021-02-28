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NBA》比肩傳奇名將「大O」 魏少用大三元締造多項狂紀錄

2021/02/28 14:53

巫師「魏少」魏斯布魯克。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前天才寫下本季第9度大三元，追平巫師隊史單季最多大三元紀錄的「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook），今交手灰狼就締造新猷，單場轟下19分、14籃板、12助攻，不僅成為隊史單季大三元次數最多的人，更創下多項瘋狂紀錄。

魏斯布魯克今上陣31分40秒，全場19投7中，攻下19分、14籃板、12助攻，締造本季第10度大三元，超越沃克（Darrell Walker）成為隊史單季最多大三元紀錄，此外魏斯布魯克生涯在巫師累積10次大三元，隊史榜排名第二，將往沃克的15次目標邁進。

根據《ESPN Stats & Info》指出，魏斯布魯克生涯已6度單季至少得到10次大三元，追平傳奇球星「大O」羅伯森（Oscar Robertson）成為史上第二，魔術強森（Magic Johnson）則是這項數據的史上第一，生涯有9度單季至少累積10次大三元。

傳奇球星「大O」羅伯森。（資料照，美聯社）

此外《ESPN Stats & Info》還提到，細數聯盟史上在新球隊的首個賽季，就拿下至少10次大三元的球員，史上有3位，分別是「大O」羅伯森1960-61在辛辛那提皇家（現為國王）寫下的26場、B.西蒙斯（Ben Simmons）2017-18年在七六人締造的12場，前2位球員都是在新人年達成這項紀錄，如今魏斯布魯克也加入這2人的行列。

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