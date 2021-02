NBA》比肩傳奇名將「大O」 魏少用大三元締造多項狂紀錄

巫師「魏少」魏斯布魯克。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕前天才寫下本季第9度大三元,追平巫師隊史單季最多大三元紀錄的「魏少」魏斯布魯克(Russell Westbrook),今交手灰狼就締造新猷,單場轟下19分、14籃板、12助攻,不僅成為隊史單季大三元次數最多的人,更創下多項瘋狂紀錄。

魏斯布魯克今上陣31分40秒,全場19投7中,攻下19分、14籃板、12助攻,締造本季第10度大三元,超越沃克(Darrell Walker)成為隊史單季最多大三元紀錄,此外魏斯布魯克生涯在巫師累積10次大三元,隊史榜排名第二,將往沃克的15次目標邁進。

根據《ESPN Stats & Info》指出,魏斯布魯克生涯已6度單季至少得到10次大三元,追平傳奇球星「大O」羅伯森(Oscar Robertson)成為史上第二,魔術強森(Magic Johnson)則是這項數據的史上第一,生涯有9度單季至少累積10次大三元。

此外《ESPN Stats & Info》還提到,細數聯盟史上在新球隊的首個賽季,就拿下至少10次大三元的球員,史上有3位,分別是「大O」羅伯森1960-61在辛辛那提皇家(現為國王)寫下的26場、B.西蒙斯(Ben Simmons)2017-18年在七六人締造的12場,前2位球員都是在新人年達成這項紀錄,如今魏斯布魯克也加入這2人的行列。

