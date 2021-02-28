日職》陽岱鋼2分彈炸裂！ 棒打橫濱主力中繼、連3戰敲安（影音）

〔體育中心／綜合報導〕巨人今日與橫濱DeNA交手，台灣好手陽岱鋼於9下敲出一發兩分砲，練習賽首轟出爐，終場巨人以7：1大勝橫濱。

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陽岱鋼今天從板凳出發，在4上接替中外野手丸佳浩上場守備，在5下選到四壞上壘並盜壘成功，隨後靠著大城卓三的安打回來得分，7下面對国吉佑樹，他纏鬥6球敲出一壘滾地出局，9下面對去年橫濱主力中繼平田真吾，陽岱鋼瞄準第一顆147公里的直球，敲出招牌的右外野方向全壘打，幫助球隊增添2分打點。

總計陽岱鋼今天2打數1安打，選到1次四壞保送，跑出1次盜壘成功，單場跑回2分，已連續3場練習賽都有安打演出。

巨人今天先發的是年輕強投戸郷翔征，他主投3局被打2安送出2次三振、2次保送沒有失分，後續接替投球的櫻井俊貴、高梨雄平、大竹寛、與中川皓太都沒有失分，僅火球洋投畢耶拉（Thyago Vieira）在8局上失掉1分。

另一場比賽，火腿與廣島之戰，台灣好手王柏融在8下代打，他面對去年央聯新人王，纏鬥到第四球，面對138公里的偏低速球敲出中外野飛球出局。

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