晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

全中運》好吸睛！全中運吉祥物變5米大風箏升空

2021/02/28 16:56

110全中運吉祥物雲凌王子、蘭心公主變成大風箏升高，吸引許多民眾圍觀。（記者黃淑莉翻攝）

［記者黃淑莉／雲林報導］宣傳全中運，雲林縣府邀請風箏達人謝明章夫妻，以手工縫製雲凌王子、蘭心公主吉祥物風箏，每一隻5米高、5公斤重，在斗南田徑場試飛成功，2隻巨大風箏在空中飛翔吸引行經民眾目光。

今年全中運由雲林縣政府承辧，4月17日至22日登場，共計有21項競賽項目。

為宣傳110年全中運在雲林，縣府在高鐵雲林站廣場對面設置2.5米高的全中運吉祥物雲凌王子、蘭心公主的公仔，3月7日將在全中運主場地斗南田徑場舉辦「風動雲林．箏霸110全中運」活動，重頭戲是2隻吉祥物要變5米高的風箏與雲林農特產西瓜、番薯、太陽花及各式卡通人物造型風箏一起升空。

雲林縣府指出，雲凌王子、蘭心公主吉祥物風箏是由風箏達人謝明章夫妻一起以手工縫製，花了2個月時間，每一隻高5米、重5公斤，因為是氣囊風箏（軟體風箏）頭、底部都有洞，會隨著氣流強度變胖變瘦，製作完成後日前到斗南田徑場試飛，效果很好，附近民眾看到很驚奇。

縣府表示，除了吉祥物、雲林農產風箏，7日當天來自國內多位風箏達人還將施放防疫英雄與口罩風箏，向台灣防疫國家隊致敬，另金湖、尖山、建陽、台興與口湖等多所國小110名學童，也將帶著他們彩繪製作的全中運吉祥物風箏到場放飛，此外還有許多精彩的表演和好康活動，邀請大家一起來同樂。

台灣風箏達人謝明章夫妻以手工縫製全中運物吉祥物風箏。（雲林縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。