全中運》好吸睛！全中運吉祥物變5米大風箏升空

110全中運吉祥物雲凌王子、蘭心公主變成大風箏升高，吸引許多民眾圍觀。（記者黃淑莉翻攝）

［記者黃淑莉／雲林報導］宣傳全中運，雲林縣府邀請風箏達人謝明章夫妻，以手工縫製雲凌王子、蘭心公主吉祥物風箏，每一隻5米高、5公斤重，在斗南田徑場試飛成功，2隻巨大風箏在空中飛翔吸引行經民眾目光。

今年全中運由雲林縣政府承辧，4月17日至22日登場，共計有21項競賽項目。

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為宣傳110年全中運在雲林，縣府在高鐵雲林站廣場對面設置2.5米高的全中運吉祥物雲凌王子、蘭心公主的公仔，3月7日將在全中運主場地斗南田徑場舉辦「風動雲林．箏霸110全中運」活動，重頭戲是2隻吉祥物要變5米高的風箏與雲林農特產西瓜、番薯、太陽花及各式卡通人物造型風箏一起升空。

雲林縣府指出，雲凌王子、蘭心公主吉祥物風箏是由風箏達人謝明章夫妻一起以手工縫製，花了2個月時間，每一隻高5米、重5公斤，因為是氣囊風箏（軟體風箏）頭、底部都有洞，會隨著氣流強度變胖變瘦，製作完成後日前到斗南田徑場試飛，效果很好，附近民眾看到很驚奇。

縣府表示，除了吉祥物、雲林農產風箏，7日當天來自國內多位風箏達人還將施放防疫英雄與口罩風箏，向台灣防疫國家隊致敬，另金湖、尖山、建陽、台興與口湖等多所國小110名學童，也將帶著他們彩繪製作的全中運吉祥物風箏到場放飛，此外還有許多精彩的表演和好康活動，邀請大家一起來同樂。

台灣風箏達人謝明章夫妻以手工縫製全中運物吉祥物風箏。（雲林縣府提供）

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