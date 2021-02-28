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PLG》太狂！林俊吉轟本土得分新紀錄39分 率夢想家奪5連勝

2021/02/28 16:41

林俊吉。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕在P. LEAGUE+氣勢最旺的台新夢想家今日「背靠背」在主場彰化體育館迎戰桃園領航猿，殺出菜鳥林俊吉猛轟PLG本土新高的37分，最終夢想家以98：90力退領航猿，奪下5連勝，

夢想家近期拉出4連勝，其中兩度擊敗聯盟最強富邦勇士，今日在洋將方面，重新擺上最會得分、聯盟得分王塔克，他本季兩度攻下42分，有3場得分破40大關，只是這場成為進攻發動機，攻擊火力就交給林俊吉。

林俊吉在PLG生涯前8場總共只拿18分，只是進到2月後狀況就越來越好，對富邦勇士攻下17分，上週碰領航猿又進帳20分，今天再遇領航猿，阿吉打來信心十足，前三節打完就轟28分，末節持續神勇，加上華裔球員沃克的連續兩顆關鍵三分球，夢想家成功在主場守成。

沃克。（資料照，記者陳志曲攝）

PLG過去本土球員最高分是聯盟開幕戰，由富邦勇士張宗憲締造的34分，再來為夢想家老將楊敬敏30分，如今林俊吉刷新紀錄，締造聯盟本土得分新猷。

林俊吉此仗如入無人之境，三分球12次出手、命中8球，攻下39分，洋將杰倫20分、12籃板及5助攻，塔克12分、7籃板與6助攻，沃克進帳14分與李德威10分挹注，戰績8勝7敗和9勝7敗的領航猿只剩0.5場勝差，下週有機會力拚重返聯盟第2。

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