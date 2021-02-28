游泳》世青紀錄台灣史上第一人！蝶王王冠閎獲國際認證

蝶王王冠閎喜獲國際泳總認證。（泳協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕取得今夏東京奧運參賽門票的「台灣蝶王」王冠閎，去年11月ISL國際游泳聯盟職業賽表現精彩，接連打破男子200公尺蝶式短水道世界青少年紀錄，現已獲國際泳總（FINA）認證，榮膺台灣史上第一位世青紀錄保持人！讓他對接下來東奧更有信心，期待繼續締造歷史。

儘管先前傳出FINA可能不會認證ISL職業賽事紀錄等消息，但我國泳協本月25日已收到FINA來函，正式確認王冠閎締造的1分49秒89佳績，已成為最新世界青少年短水道紀錄，教練黃智勇說：「冠閎一切努力有了代價，成為臺灣第一人，很值得我們為他驕傲。」王冠閎對確認紀錄保持平常心，「我們是正直運動員，不會做偷雞摸狗的事，所以當下我就知道破紀錄了，現在確認，心情沒有特別意外。」他對泳協舉辦表揚大會也非常感謝，「協會不只重視選手，包括教練，以及在背後支持我們的人都加以表揚，讓大家感到被尊重。」

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距離東奧不到5個月，王冠閎已展開備戰，正逐漸調整身體狀況，按部就班把握每個月不同訓練課表，現階段以加強體能為主的他，鎖定生涯首次全大運。

黃智勇對愛徒充滿信心，「冠閎是大賽型選手，游泳是客觀項目，以目前秒數，很有機會進入奧運決賽，希望他有更好發揮，爭取最佳成績。」

蝶王王冠閎喜獲國際泳總認證。（泳協提供）

我國泳協舉辦有功人員表揚大會，台中市副市長陳子敬、中華奧會副秘書長鄭世宗等人出席，泳協理事長曾正宗強調，經過3年努力，進行改組、改革與創新，總算繳出漂亮成績，不但擁有王冠閎、王星皓兩位奧運A標好手，讓台灣游泳發展進入新的里程碑，2019年更舉辦世界盃游泳馬拉松系列賽，讓更多人看到寶島之美，特別感謝所有人協助，「新的一年，希望大家團結和諧、繼續努力，讓台灣游泳邁向國際。」

我國泳協舉辦有功人員表揚大會。（泳協提供）

我國泳協舉辦有功人員表揚大會。（泳協提供）

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