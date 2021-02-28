中職》160公里火球將誕生？土投最速紀錄保持人看好這2投

羅嘉仁。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／斗六報導〕中職不少火球男在公辦熱身賽技驚四座，「平鎮幫」古林睿煬、徐若熙都猛催至少152公里，下半季又有159公里火球男江少慶加入，本土最速保持人羅嘉仁認為紀錄遲早會被打破，「中職有機會投到160公里，怎麼會沒有？」

羅嘉仁曾在2012年亞利桑那秋季聯盟飆出161公里火球，他回憶，那時剛動完韌帶手術回歸，「那是我第1次丟到這個數字，應該是因為比賽張力，每隊都派出TOP5的球員，不想輸給他們。」

請繼續往下閱讀...

羅嘉仁也是繼曹錦輝之後，唯一再飆出160公里速球的投手，後來在2015年以157公里締造中職土投紀錄。

中職尚未出現160公里的土投，一說是跟台灣溼氣重有關係，不過羅嘉仁認為，天氣是有關係，但沒有占那麼大的因素，除了基本的後天努力、爆發力訓練，「很多好的因素加在一起就有可能160公里。」

羅嘉仁和曹錦輝都在24-26歲期間飆出160公里火球，他說，24-28歲期間應該是最有可能的區間，但應該30歲前都有機會。古林和徐若熙才20歲，江少慶則是27歲，究竟誰有機會成為中職土投第一人？

「江少慶和徐若熙都有可能！」羅嘉仁認為，徐若熙才20歲，可能還早，「我20歲也沒他這麼快，才151-152公里，後來在美職重訓做確實，球速才拉上來。」

徐若熙。（資料照，記者龔乃玠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法