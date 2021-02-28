中職》160公里不再遙不可及 最速左腕看好江少慶突破

葉家淇。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／斗六報導〕曾在2019年飆出157公里平土投紀錄，樂天桃猿左投葉家淇去年接受清創手術後，仍在尋找昔日火球，昨在公辦熱身賽球速146公里，他自評大致上還不錯，只是過於用力丟，沒有收到好效果。

葉家淇。（記者龔乃玠攝）

葉家淇去年3月初一度考慮要動韌帶重建手術，後經評估決定接受清創手術，被問及對球速有沒有影響？他說，「沒影響是不可能的，到目前快1年，還沒持續丟到150公里，但這不是我最在意的，基本控球都沒有的話，怎麼談球速。」

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回顧追平本土最速紀錄的2019年，葉家淇說那年是狀況最好的一年，動作也相對穩定，一直刷新均速，現在應要了解「順順丟」，有時運用七、八成的力量，可能會比全力還快、好控制，尾勁也會更好。

葉家淇。（記者龔乃玠攝）

葉家淇年僅23歲，未來還有球速上升空間，但他自認手臂不如徐若熙健康，「我開完刀還是會有疑慮，丟球偶爾會掛念手肘韌帶，現在就是要學著去跟它共處。」

從2018年起，台灣火球男如雨後春筍般湧現，還不到25歲就催出至少155公里，包括潘文輝、古林睿煬、黃恩賜、劉致榮、徐若熙等人，葉家淇笑說，「這組都打中華隊會很精美。」

葉家淇認為，「以前都會覺得160公里遙不可及，現在大家都跟上，會期待是誰去突破。我覺得會是少慶學長，今年的球握起來很舒服，他丟出來應該會更順手。」

江少慶。（資料照，美聯社）

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