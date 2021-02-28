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企排》直落三解決MIZUNO 台電男排7連霸差一步

2021/02/28 20:06

台電搶下冠軍戰首勝。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕企業16年男女排球聯賽挑戰賽冠軍戰今在台大體育館點燃戰火，例行賽狂飆24連勝的台電男排今以直落三解決雲林MIZUNO，收下冠軍戰首勝，距離7連霸僅差1勝，兩軍明日下午1點半將再度交鋒。

衛冕軍台電本季未嘗敗績，以24連勝挺進挑戰賽，今在冠軍戰碰上MIZUNO，先以25：20收下首局。次局，MIZUNO一度取得領先，卻在19：17發生輪轉錯誤，氣勢大受影響，讓台電取得超車機會，並以25：23再下一城。

以0：2落後的MIZUNO雖在第3局前半勉強能咬住對手，但該局後段多次出現發球失誤，最終無力回天，讓台電以25：20收下勝利。這季加入台電，為球隊增添不少火力的李興國表示，球季初難免有些起伏，和舉球員之間的溝通也有些問題，感謝學長戴儒謙不斷給予鼓勵，讓他能盡速融入球隊。

這季台電將挑戰7連霸，李興國表示，連霸難免有壓力，但也會把這當作動力去努力，有信心能在明天抱回冠軍。台電30歲老將黃建逢今替補上陣，一上場成功帶動球隊氣勢，也獲得場邊球迷熱烈歡迎，目前已有退休計畫的他表示，現在該是為下一個階段做準備了，畢竟在球場上已10幾年，也該給年輕球員多點機會。

台電李興國殺球得分。（記者林正堃攝）

台電黃建逢扣殺得分。（記者林正堃攝）

台電搶下冠軍戰首勝。（記者林正堃攝）

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