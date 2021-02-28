NBA》詹姆斯是中國傀儡玩偶！UFC悍將科文頓又砲轟

詹姆斯。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕熱中政治議題的NBA巨星詹姆斯（LeBron James），近來與足球「瑞典戰神」伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimovic） 隔空口水戰，卻引來UFC美國格鬥好手科文頓（Colby Covington）再度猛烈砲轟詹皇虛偽又矯情，「你就是中國的傀儡玩偶！」

科文頓。（資料照，法新社）

據《南華早報》等外媒報導，詹皇與伊布之間「政治歸政治、體育歸體育」的看法不同，引來各界熱議，除了亞裔後衛林書豪出面聲暖同行詹皇，批評伊布是「雙重標準」，向來不爽這位湖人球星的科文頓，也跟著加入戰局，近日在個人推特大肆抨擊詹皇：「你什麼時候要談論香港？哦，是的，你不能。你只是中國的傀儡玩偶！你靠著打小朋友比賽和談論『社會正義』賺了幾百萬美元，卻只付給血汗工廠的中國婦女幾分錢，讓她們生產你的產品。假掰！」對此，詹皇一如以往保持沉默，並未向科文頓發文做出回應。

請繼續往下閱讀...

科文頓是前美國總統川普（Donald Trump）的超級鐵粉，先前他曾在擂台賽後，多次放話向不滿川普的詹皇嗆聲，甚至語帶挑釁說，有辦法徹底碾壓身材高壯的籃壇第一人，甚至要讓詹皇連10秒都撐不完。

When are you gonna speak up about Hong Kong @KingJames? Oh that’s right, you can’t. You’re a Chinese finger puppet! You make millions playing a kids game & talk about “social justice” but have no problem paying Chinese women in sweatshops pennies to make your products. Slimeball. https://t.co/nPhD5OQEOC — Colby Covington （@ColbyCovMMA） February 27, 2021

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法