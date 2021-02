NBA》詹姆斯是中國傀儡玩偶！UFC悍將科文頓又砲轟

詹姆斯。(資料照,法新社)

〔記者梁偉銘/綜合報導〕熱中政治議題的NBA巨星詹姆斯(LeBron James),近來與足球「瑞典戰神」伊布拉希莫維奇(Zlatan Ibrahimovic) 隔空口水戰,卻引來UFC美國格鬥好手科文頓(Colby Covington)再度猛烈砲轟詹皇虛偽又矯情,「你就是中國的傀儡玩偶!」

科文頓。(資料照,法新社)

據《南華早報》等外媒報導,詹皇與伊布之間「政治歸政治、體育歸體育」的看法不同,引來各界熱議,除了亞裔後衛林書豪出面聲暖同行詹皇,批評伊布是「雙重標準」,向來不爽這位湖人球星的科文頓,也跟著加入戰局,近日在個人推特大肆抨擊詹皇:「你什麼時候要談論香港?哦,是的,你不能。你只是中國的傀儡玩偶!你靠著打小朋友比賽和談論『社會正義』賺了幾百萬美元,卻只付給血汗工廠的中國婦女幾分錢,讓她們生產你的產品。假掰!」對此,詹皇一如以往保持沉默,並未向科文頓發文做出回應。

科文頓是前美國總統川普(Donald Trump)的超級鐵粉,先前他曾在擂台賽後,多次放話向不滿川普的詹皇嗆聲,甚至語帶挑釁說,有辦法徹底碾壓身材高壯的籃壇第一人,甚至要讓詹皇連10秒都撐不完。

When are you gonna speak up about Hong Kong @KingJames? Oh that’s right, you can’t. You’re a Chinese finger puppet! You make millions playing a kids game & talk about “social justice” but have no problem paying Chinese women in sweatshops pennies to make your products. Slimeball. https://t.co/nPhD5OQEOC