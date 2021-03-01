MLB》春訓唯一台灣投手 美媒點出鄧愷威最大優勢

鄧愷威。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕旅美好手鄧愷威今年獲邀巨人春訓，美國媒體昨撰文分享對這位22歲台灣投手的觀察。

灣區新聞集團記者克勞利（Kerry Crowley）昨撰文表示，2019年從雙城被交易至此的鄧愷威，是巨人隊陣中自己最想更加深入了解的新秀投手。

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鄧愷威2019年在巨人1A登板5場，繳出3勝0負、防禦率僅1.55的不俗成績。內文提到，人高馬大的鄧愷威未來有望成為耐投型的先發投手，而生涯數據顯示，控球是他最大的優勢。在小聯盟2個球季，鄧愷威122.1局投出36次保送，平均每9局送出2.2次保送。

報導指出，美國時間週六進行的實戰投打練習（Live BP），鄧愷威雖未展現出最佳的控球，但從投球動作來看，他的出手速度不錯，未來能夠藉此達到混淆打者的目的。「他的投球動作很流暢、穩定，」巨人總教練凱普勒（Gabe Kapler）受訪時稱讚鄧愷威，並表示根據捕手貝利（Patrick Bailey）的回報，這位台灣投手在牛棚的練投也有不錯的表現。

克勞利最後指出，鄧愷威才22歲、還很年輕，今年可能會在低階、或高階1A展開小聯盟球季，不過他如果能複製2019年的亮眼成績，可能不用太久就會獲得大聯盟教練團注意。

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