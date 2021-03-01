晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MLB》春訓唯一台灣投手 美媒點出鄧愷威最大優勢

2021/03/01 06:59

鄧愷威。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕旅美好手鄧愷威今年獲邀巨人春訓，美國媒體昨撰文分享對這位22歲台灣投手的觀察。

灣區新聞集團記者克勞利（Kerry Crowley）昨撰文表示，2019年從雙城被交易至此的鄧愷威，是巨人隊陣中自己最想更加深入了解的新秀投手。

鄧愷威2019年在巨人1A登板5場，繳出3勝0負、防禦率僅1.55的不俗成績。內文提到，人高馬大的鄧愷威未來有望成為耐投型的先發投手，而生涯數據顯示，控球是他最大的優勢。在小聯盟2個球季，鄧愷威122.1局投出36次保送，平均每9局送出2.2次保送。

報導指出，美國時間週六進行的實戰投打練習（Live BP），鄧愷威雖未展現出最佳的控球，但從投球動作來看，他的出手速度不錯，未來能夠藉此達到混淆打者的目的。「他的投球動作很流暢、穩定，」巨人總教練凱普勒（Gabe Kapler）受訪時稱讚鄧愷威，並表示根據捕手貝利（Patrick Bailey）的回報，這位台灣投手在牛棚的練投也有不錯的表現。

克勞利最後指出，鄧愷威才22歲、還很年輕，今年可能會在低階、或高階1A展開小聯盟球季，不過他如果能複製2019年的亮眼成績，可能不用太久就會獲得大聯盟教練團注意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。