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網球》化身《火影忍者》春野櫻 大坂直美秀粉紅亮髮造型

2021/02/28 23:26

大坂直美。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕人逢喜事精神爽，「日本小威」大坂直美贏得2021年澳洲網球公開賽女單冠軍後，近來在個人IG秀出全新造型，即引發球迷熱議的一頭粉紅色亮髮，正是向知名日本漫畫《火影忍者》女主角春野櫻致敬。

「櫻花永遠不會笑。」 美日混血的大坂直美，從小熱愛日本漫畫和動漫，23歲的她秀出這張照片加上標題，就是指《火影忍者》受歡迎的角色春野櫻，這位女主角就擁有像是櫻花般粉紅色頭髮，大坂直美還特地以粉紅色眼線筆搭配，獨特造型吸引廣大粉絲目光，甚至有球迷懷疑她不是染色，而是戴上假髮。　

大坂直美已贏得4座大滿貫后冠，包括2018年美網、19年澳網、20年美網，以及今年澳網，傲人戰績加上順延至今夏的東京奧運，足讓她接連簽下重量級國際廣告，包括法國時尚精品LV在內，總計代言品牌高達18個，去年光場外合約金額估計高達3300萬美元（約9.3億台幣），影響力與龐大商機驚人，而她也與知名藝人艾瑪史東（Emma Stone）、珍妮佛康納莉（Jennifer Connelly）、美國超模卡洛琳摩菲（Carolyn Murphy）等共同在LV春夏全球廣告短片中露臉。

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