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棒球》評價曾比日職第1指名還高 呂彥青拚3年為何沒上一軍？

2021/03/01 07:07

呂彥青。（資料照，記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／斗六報導〕跟隨味全龍訓練的左投呂彥青，2017年扛著台灣業餘第一左投的招牌，加盟阪神虎，效力3年沒能上一軍就回台灣，心中難免充滿遺憾和不甘心。

呂彥青進職棒前，最速148公里，在2017年亞錦賽，他在金牌賽對上日本，同場對決當年歐力士第一指名左投田嶋大樹，即便當時吞下敗投，有日本球探說，「他比田嶋大樹還要好，在日本應該沒問題。」

田嶋大樹進日職第1年就進入開季輪值，已是歐力士不可或缺的先發戰力，3年戰績13勝13敗，防禦率3.93，這段期間呂彥青則只能在阪神二軍苦蹲。

呂彥青說，第一年還在適應，一直想說在台灣打過那麼多比賽，應該可以適應整個職棒環境，去之後發現日本的訓練量，真的比業餘和台灣隊大許多，沒那麼快適應。

第一年在阪神二軍戰績2勝3敗，防禦率4.31，第二年穩定在先發輪值，卻只有1勝7敗，防禦率4.76，續航力成為課題。

呂彥青說，第二年一直覺得少了一樣東西，狀況好時，丟到5局可能就會崩盤，「第1年球速沒出來，位置也沒丟好，第2年就很小心翼翼，位置差1球都覺得不好，越來越綁手綁腳，沒那麼大膽。」

在阪神最終年，呂彥青終於大突破，整年戰績1勝4敗，防禦率只有3.15，最亮眼的是他的球速，提升至生涯最速的150公里，也沒有第二年出現的續航力問題，球速到第6局還能維持住。

呂彥青說，「可能是因為最後一年，全力去拚，不再想那麼多，大膽去做，不論丟好、丟不好，至少把自己好的東西丟出來。」吸取前2年的經驗，第3年很快在春訓進入狀況，亦是那年球季順利原因。

即便已破繭而出，呂彥青還是未能獲得青睞，無法升上一軍，洋將的包袱限制了他。

呂彥青不諱言，許多阪神球員和教練都跟他說過，「如果你不是洋將，早就上一軍。」但他不當作藉口，「既然是洋將，就要克服這件事情。」

呂彥青坦言，遺憾沒上一軍比賽，但也不會造成多大的心理創傷，「就只是不甘心。」

在阪神3年不是空手而回，呂彥青在味全進牛棚，速球品質和控球都備受洋教練讚賞，雖然尚未鬆口投入中職選秀，已被外界視為首輪熱門人選，期待他有機會在台灣球迷前獻技。

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