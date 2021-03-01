晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》功虧一簣！最後4分鐘雙星都當機 快艇5分差不敵公鹿

2021/03/01 08:26

快艇最後4分鐘大當機，拱手送出勝利。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇今作客強碰公鹿，雙星雷納德（Kawhi Leonard）、P.喬治（Paul George）攜手轟下41分，不過末節原本最多還有7分領先的快艇，最後4分鐘進攻卻大當機，一分未得，讓繳出全場最高36分的「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）帶領公鹿打出一波打出9：0超車逆轉，終場快艇就以100：105吞敗。

東西部兩支強權碰頭，兩隊開賽互不相讓，雷納德、P.喬治表現亮眼，上半場全隊48分雙星就貢獻了30分，不過公鹿靠著禁區優勢，半場打完以53：48領先。易籃後，快艇重整旗鼓，在第三節最後51秒，高效率拿下8分，將比分逆轉，取得81：77領先。

洛城大軍第四節開打仍表現相當強勢，公鹿雖然在後苦追，但雷納德也沒有給對手太多機會，1分鐘拿4分，讓快艇保持領先，沒想到比賽結束前最後4分鐘場上卻風雲變色，快艇雙星突然迷航，P.喬治5投0中，雷納德3投0中，公鹿趁勢打出一波9：0，其中字母哥一人就獨拿6分，後繼無力的快艇錯過3次超前機會，最終就以5分差吞敗。

公鹿最後打出一波9：0順利超車逆轉收下5連勝。（今日美國）

雷納德此役砍下25分、9籃板、3助攻還有2抄截，P.喬治手感還是普普，全場21投7中，拿16分、7籃板和7助攻，中鋒伊巴卡（Serge Ibaka）15分、11籃板繳出「雙十」成績單，替補出賽的L.威廉斯（Lou Williams）得到14分4助攻，小莫里斯（Marcus Morris）也有11分和5籃板。

而公鹿隊字母哥豪取36分、14籃板、5助攻還送出4火鍋，已經連續4場飆破35分，成為1973年「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）後，隊史第一人。

字母哥4場飆破35分，成為賈霸後隊史第一人。（美聯社）

除了字母哥有好表現，公鹿還有3人得分上雙，米德爾頓（Khris Middleton）繳出19分、6籃板和8助攻，迪文森佐（Donte DiVincenzo）得到11分和7籃板，B.羅培茲（Brook Lopez）得到10分，而因健康安全協議、多場比賽都缺席的J.哈勒戴（Jrue Holiday），今復出5投僅1中，只得到2分和3次助攻，手感似乎還沒有完全找回來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。