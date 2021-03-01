NBA》功虧一簣！最後4分鐘雙星都當機 快艇5分差不敵公鹿

快艇最後4分鐘大當機，拱手送出勝利。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇今作客強碰公鹿，雙星雷納德（Kawhi Leonard）、P.喬治（Paul George）攜手轟下41分，不過末節原本最多還有7分領先的快艇，最後4分鐘進攻卻大當機，一分未得，讓繳出全場最高36分的「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）帶領公鹿打出一波打出9：0超車逆轉，終場快艇就以100：105吞敗。

東西部兩支強權碰頭，兩隊開賽互不相讓，雷納德、P.喬治表現亮眼，上半場全隊48分雙星就貢獻了30分，不過公鹿靠著禁區優勢，半場打完以53：48領先。易籃後，快艇重整旗鼓，在第三節最後51秒，高效率拿下8分，將比分逆轉，取得81：77領先。

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洛城大軍第四節開打仍表現相當強勢，公鹿雖然在後苦追，但雷納德也沒有給對手太多機會，1分鐘拿4分，讓快艇保持領先，沒想到比賽結束前最後4分鐘場上卻風雲變色，快艇雙星突然迷航，P.喬治5投0中，雷納德3投0中，公鹿趁勢打出一波9：0，其中字母哥一人就獨拿6分，後繼無力的快艇錯過3次超前機會，最終就以5分差吞敗。

公鹿最後打出一波9：0順利超車逆轉收下5連勝。（今日美國）

雷納德此役砍下25分、9籃板、3助攻還有2抄截，P.喬治手感還是普普，全場21投7中，拿16分、7籃板和7助攻，中鋒伊巴卡（Serge Ibaka）15分、11籃板繳出「雙十」成績單，替補出賽的L.威廉斯（Lou Williams）得到14分4助攻，小莫里斯（Marcus Morris）也有11分和5籃板。

而公鹿隊字母哥豪取36分、14籃板、5助攻還送出4火鍋，已經連續4場飆破35分，成為1973年「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）後，隊史第一人。

字母哥4場飆破35分，成為賈霸後隊史第一人。（美聯社）

除了字母哥有好表現，公鹿還有3人得分上雙，米德爾頓（Khris Middleton）繳出19分、6籃板和8助攻，迪文森佐（Donte DiVincenzo）得到11分和7籃板，B.羅培茲（Brook Lopez）得到10分，而因健康安全協議、多場比賽都缺席的J.哈勒戴（Jrue Holiday），今復出5投僅1中，只得到2分和3次助攻，手感似乎還沒有完全找回來。

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