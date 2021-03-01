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MLB》全場球迷起立鼓掌！ 金鶯重砲罹癌後首度回歸就敲安（影音）

2021/03/01 08:24

〔體育中心／綜合報導〕在去年傳出罹患怪病，最終確定為罹患第3期大腸癌的金鶯主力打者曼西尼（Trey Mancini），在今天春訓的比賽中正式回歸，他也接受了現場觀眾的歡呼，也在比賽中敲出一支安打。

曼西尼是金鶯隊的主力打者，他在第一局走上打擊區的時候觀眾們就給了他如雷的掌聲，他也順勢向現場觀眾致意，海盜投手庫爾（Chad Kuhl）也退下投手丘，主審也在清理壘包時多花了一點時間，讓曼西尼能夠再多體會一下歷劫歸來後的首個打席。

曼西尼在第一個打席就敲出中外野方向平飛安打，今天他先發守一壘，共2打席敲1安，吞下1次三振，球隊則以4：6落敗。

曼西尼。（資料照，美聯社）

曼西尼受訪時說道：「這太神奇了，不騙你，當我站上場時我差一點就要落淚了，所有人都給我起立鼓掌，然後我看了場上以及休息室所有的海盜球員以及我的隊友、球迷們都為我鼓掌。」

「這對我來說就是全世界，這真的、真的是個很酷，同時也會是我棒球生涯最喜愛的一個時刻。我認為這對我來說是個重大的日子，對我個人來說，能夠回到球場比賽，是個我人生中另一個重要的里程碑。」

曼西尼在2019年迎來生涯首個大爆發的球季，他單季敲出35發全壘打，打進97分打點，但在去年他突然離隊，後續宣布動刀切除結腸惡性腫瘤，隨後又宣布罹患第三期大腸癌，整個球季報銷並開始對抗癌症。

在經歷了漫長的抗癌過程後，曼西尼正式回歸，球隊也與他簽下1年475萬美金合約避免薪資仲裁。「距離我上次比賽已經快要一年了，這確實對我來說就有點像是繞了一整個圈才回來，我現在對每件事情都比過往要想得還多，我在大部分的時刻都試著向前看，而不是去想著去年發生的事情，但今天，我度過了所有艱難的日子，我很努力去珍惜今天。」

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