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MLB》睽違1季迎來球迷進場 洋基「法官」吐心聲

2021/03/01 09:22

賈吉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日前聯盟開放球迷入場，今洋基與藍鳥打本季首場熱身賽，現場湧入不少球迷，讓「法官」賈吉（Aaron Judge）也止不住興奮。

受到疫情影響，去年採閉門開打的大聯盟，今年選擇開放球迷入場，不過仍規定入場要保持社交距離、戴口罩外，其餘須詳看入場各隊規章。

在沒有球迷的一年，今日見球迷重返球場，賈吉在《Sports Illustrated》表示，在換局、每一次出局，聽到人群聲、叫聲，甚至聽到球迷在喊話，不怪是好還是壞，這種感覺都是我喜歡的。

總教練布恩（Aaron Boone）接受訪問時也激動表示：「我看到一個小孩在追我們打過去的球，真的已經很久沒有和球迷互動、揮手了。」

不過為防止疫情傳播，各方皆須保持社交距離，賈吉也表示，過去他可以爬牆和球迷聊天、簽名，不過自從疫情爆發後，為了防範，互動就變成和球迷進行場邊丟球。

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