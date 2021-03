MLB》睽違1季迎來球迷進場 洋基「法官」吐心聲

賈吉。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕日前聯盟開放球迷入場,今洋基與藍鳥打本季首場熱身賽,現場湧入不少球迷,讓「法官」賈吉(Aaron Judge)也止不住興奮。

受到疫情影響,去年採閉門開打的大聯盟,今年選擇開放球迷入場,不過仍規定入場要保持社交距離、戴口罩外,其餘須詳看入場各隊規章。

請繼續往下閱讀...

在沒有球迷的一年,今日見球迷重返球場,賈吉在《Sports Illustrated》表示,在換局、每一次出局,聽到人群聲、叫聲,甚至聽到球迷在喊話,不怪是好還是壞,這種感覺都是我喜歡的。

總教練布恩(Aaron Boone)接受訪問時也激動表示:「我看到一個小孩在追我們打過去的球,真的已經很久沒有和球迷互動、揮手了。」

不過為防止疫情傳播,各方皆須保持社交距離,賈吉也表示,過去他可以爬牆和球迷聊天、簽名,不過自從疫情爆發後,為了防範,互動就變成和球迷進行場邊丟球。

Biggest cheer of the day so far? Aaron Judge stepping up to the plate.



(He would go on to ground out to shortstop but worked the count full) pic.twitter.com/AA9JLnWtf8