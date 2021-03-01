MLB》睽違1季迎來球迷進場 洋基「法官」吐心聲

賈吉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日前聯盟開放球迷入場，今洋基與藍鳥打本季首場熱身賽，現場湧入不少球迷，讓「法官」賈吉（Aaron Judge）也止不住興奮。

受到疫情影響，去年採閉門開打的大聯盟，今年選擇開放球迷入場，不過仍規定入場要保持社交距離、戴口罩外，其餘須詳看入場各隊規章。

請繼續往下閱讀...

在沒有球迷的一年，今日見球迷重返球場，賈吉在《Sports Illustrated》表示，在換局、每一次出局，聽到人群聲、叫聲，甚至聽到球迷在喊話，不怪是好還是壞，這種感覺都是我喜歡的。

總教練布恩（Aaron Boone）接受訪問時也激動表示：「我看到一個小孩在追我們打過去的球，真的已經很久沒有和球迷互動、揮手了。」

不過為防止疫情傳播，各方皆須保持社交距離，賈吉也表示，過去他可以爬牆和球迷聊天、簽名，不過自從疫情爆發後，為了防範，互動就變成和球迷進行場邊丟球。

Biggest cheer of the day so far? Aaron Judge stepping up to the plate.



（He would go on to ground out to shortstop but worked the count full） pic.twitter.com/AA9JLnWtf8 — Max Goodman （@MaxTGoodman） February 28, 2021

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法