NBA》史上最偉大後場組合是誰？ K湯老爸給答案

勇士「浪花兄弟」柯瑞（左）、K.湯普森（右）。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕史上最偉大後場組合是誰？勇士射手K.湯普森（Klay Thompson）的父親M.湯普森（Mychal Thompson）在受訪時直呼，這個問題的答案就是K.湯普森、柯瑞（Stephen Curry）組成的「浪花兄弟」。

球員生涯擁有2枚冠軍戒的M.湯普森，日前接受《NBC Sports Bay Area》記者Kerith Burke訪問，兩人談到史上最偉大後場組合的話題，M.湯普森給出自己的答案，認為史上最偉大後場組合是勇士「浪花兄弟」，但也坦承自己確實有點私心。

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M.湯普森說道：「我認為浪花兄弟彼此完美無缺，他們是史上最偉大後場組合，雖然我有點私心，但我確實認為他們就是史上最偉大後場搭擋，當K.湯普森明年傷癒歸隊時，勇士隊會從跌倒的地方再度爬起來。」

「他們彼此之間互相尊重。」M.湯普森接著表示，「他們知道，為了贏得冠軍必須相互依靠，D.格林（Draymond Green）也是如此，這3位球員非常熟悉彼此，若有一位球員沒做好自己的工作，他們就無法聯手取勝，而且他們打球非常無私。」

勇士「浪花兄弟」在2015-2018年內拿下3冠，成功建立勇士霸業，成為聯盟中最恐怖的一支隊伍，無奈K.湯普森近2年遭遇重大傷勢所困，連兩個賽季報銷，勇士逐漸跌下神壇，本季目前以19勝15敗位在西部第7。

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