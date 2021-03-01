MLB》「我可能已經死了或癱瘓」 教士外野手談遇刺經歷

潘姆。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕教士隊外野手潘姆（Tommy Pham）在去年打完國聯分區系列賽遭道奇橫掃後，在聖地牙哥遭人刺傷背部，今天他在春訓熱身賽時回歸先發打線並透露，自己其實差點就死了。

潘姆在4個半月前，於聖地牙哥當地的夜店出來時，意外遭陌生人用刀捅進背部，他在今天受訪時說道：「傷口很深，醫生告訴我，要不是我的肌肉很發達，我可能已經死了或者癱瘓了。我很幸運，我很幸運所以才能夠在這裡打球。」

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潘姆被送往醫院時，他以為自己再也無法打球了，而當他在做電腦斷層掃描時，醫生告訴他還能夠繼續比賽，但需要一段時間來恢復。當時他需要200針才能把自己傷口給縫好，在網路上釋出的影片中也可以看到潘姆的整個白襯衫都浸滿了鮮紅的血。

教士總管裴勒（A.J. Preller）透露，潘姆的的狀況很好，雖然他因為受傷的因素與去年的狀況相比有些不同，但他認為潘姆已經能夠上場打球了。而潘姆指出，自己大概已經恢復了80%。

潘姆在受訪時透露自己遇刺後的心境：「我幾乎還是更過去一樣的看待所有事情，如果有什麼事情是會改變的話，大概是我應該會開始花更多的錢並停止存錢，因為如果我死了，我認為我在銀行留了太多的錢，而我還活得不夠。」

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