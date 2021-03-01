NBA》拒絕火箭2年13億續約 明星後衛季後可能去熱火

歐拉迪波傳出已經拒絕火箭開出2年4250萬美元的合約。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕火箭完成哈登（James Harden）的四方交易後，從溜馬手中獲得前明星後衛歐拉迪波（Victor Oladipo），季後將成為自由球員的他，先前曾在受訪時表示，不排除會繼續留在休士頓，不過火箭近期已慘吞10連敗，歐拉迪波也被爆拒絕球隊開出2年4520萬美元（約13億台幣）提前續約。

歐拉迪波在本季結束後將成為非受限自由球員，《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）今爆料，歐拉迪波已經拒絕火箭對他開出的延長合約，據悉他渴望的是一份長約，然而2年4520萬美元卻已經是火箭目前能提出最好的合約了。

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ESPN Sources: Houston Rockets guard Victor Oladipo recently turned down a two-year, $45.2M contract extension, most the franchise is eligible to offer him now. https://t.co/Tl0Q4Gi6zy — Adrian Wojnarowski （@wojespn） March 1, 2021

之前曾有美媒指出，歐拉迪波想去的其實是熱火不是火箭，近日又拒絕延長合約，美媒認為後續他被交易的可能性相當高，畢竟若火箭交易截止前沒有成功把他送走，球季結束後恐怕將一無所獲，《費城詢問報》記者Keith Pompey則指出，歐拉迪波成為自由球員很有可能會直接加盟心儀已久的熱火隊。

"Some around the league think Victor Oladipo could be a candidate to sign a contract with the Miami Heat during the upcoming free-agency period. So one has to imagine that the Rockets will look to move the two-time All-Star."



（Via @PompeyOnSixers ） pic.twitter.com/SDU9Rf9BCB — NBA Central （@TheNBACentral） February 28, 2021

而除了熱火，先前傳出對他有興趣的尼克隊，季後也有薪資空間能簽下他，不過火箭一定不肯白白送走這為明星後衛，Pompey認為他們會在嘗試在交易截止日前用歐拉迪波換回一些選秀權或是年輕球員，聯盟內部人士就曾指出，以目前10連敗的糟糕戰績來看，火箭可能要加速進行重建的步伐。

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