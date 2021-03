NBA》拒絕火箭2年13億續約 明星後衛季後可能去熱火

歐拉迪波傳出已經拒絕火箭開出2年4250萬美元的合約。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕火箭完成哈登(James Harden)的四方交易後,從溜馬手中獲得前明星後衛歐拉迪波(Victor Oladipo),季後將成為自由球員的他,先前曾在受訪時表示,不排除會繼續留在休士頓,不過火箭近期已慘吞10連敗,歐拉迪波也被爆拒絕球隊開出2年4520萬美元(約13億台幣)提前續約。

歐拉迪波在本季結束後將成為非受限自由球員,《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)今爆料,歐拉迪波已經拒絕火箭對他開出的延長合約,據悉他渴望的是一份長約,然而2年4520萬美元卻已經是火箭目前能提出最好的合約了。

ESPN Sources: Houston Rockets guard Victor Oladipo recently turned down a two-year, $45.2M contract extension, most the franchise is eligible to offer him now. https://t.co/Tl0Q4Gi6zy

之前曾有美媒指出,歐拉迪波想去的其實是熱火不是火箭,近日又拒絕延長合約,美媒認為後續他被交易的可能性相當高,畢竟若火箭交易截止前沒有成功把他送走,球季結束後恐怕將一無所獲,《費城詢問報》記者Keith Pompey則指出,歐拉迪波成為自由球員很有可能會直接加盟心儀已久的熱火隊。

"Some around the league think Victor Oladipo could be a candidate to sign a contract with the Miami Heat during the upcoming free-agency period. So one has to imagine that the Rockets will look to move the two-time All-Star."



(Via @PompeyOnSixers ) pic.twitter.com/SDU9Rf9BCB