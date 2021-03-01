高球》大咖球星們穿招牌「紅黑裝」支持 老虎伍茲感動發文

前球王麥克羅伊穿上紅色襯衫黑色褲子表達對老虎伍茲的支持。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕為幫日前遭遇嚴重車禍的高球好手老虎伍茲（Tiger Woods）打氣，許多球星都在World Golf Championships-Workday Championship at The Concession（世界錦標賽）的最後一天，也就是今天穿上伍茲招牌的紅上衣搭配黑褲子裝扮來支持他，伍茲看到後也發文表示自己相當感動。

包含前球王麥克羅伊（Rory McIlroy），許多球員都在今天穿上了紅上衣搭配黑色褲子來支持老虎伍茲，今天伍茲也發文寫道：「很難解釋當我今天打開電視的時候看到所有的紅色襯衫有多感動，致每一位高爾夫球選手與球迷，你們的確幫助我度過這個困難的時刻。」

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老虎伍茲在上月發生嚴重車禍受傷。（資料照，美聯社）

日裔美籍小將森川柯林（Collin Morikawa）在今天的比賽中以低於標準桿3桿的69桿，總桿數270桿拿下世界錦標賽冠軍，他在賽後訪問時也向他的偶像伍茲致敬。

森川柯林在拿下冠軍後，成為高球史上唯二能在25歲前拿下四大賽與WGC冠軍的球員（他在去年拿下PGA錦標賽冠軍），而另一人就是老虎伍茲，他在23歲時就達成了這項成就。

森川柯林受訪時表示，老虎對他來說就是一切，並表示感謝並不夠，但還是向老虎表示感謝，更直言，有的時候人會太快失去與自己親近的人，以至於在有機會的時候卻沒有把握機會說謝謝，並提到Kobe走了，上月他的祖父也過世了，因此他想趁現在表達感謝之情。

森川柯林拿下冠軍後向老虎伍茲致謝。（歐新社）

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