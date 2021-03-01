UBA爆種族歧視！世新阿巴西控訴台師大球員：他罵我黑鬼

世新大學球員阿巴西控訴師大球員在比賽中罵他黑鬼。（記者陳志曲攝）

〔即時新聞／綜合報導〕109學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級八強複賽近日點燃戰火，8支隊伍進行循環賽，競爭20、21日在台北小巨蛋舉行的四強決賽門票，不料賽場內卻傳出疑似種族歧視，日前世新大學與台灣師大的比賽中，世新大學非裔球員阿巴西向裁判投訴師大球員罵他黑鬼。

2月27日UBA八強複賽，世新大學與台灣師大的比賽中，在第四節剩1.1秒時，雙方球員在場中發生口角，世新大學球員「新台灣人」的阿巴西向裁判投訴師大球員林仕軒罵他黑鬼，裁判則判雙方技術犯規，最終世新大學以62：65不敵台灣師大，吞下8強首敗，賽後雙方球員仍劍拔弩張，阿巴西想上前理論被隊友拉開安撫才沒有讓衝突擴大。

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不過阿巴西向裁判投訴指師大球員林仕軒「他罵我黑鬼」引發網友熱議，在Youtube的賽事影片底下網友表示「請處理一下！屬實的話是種族歧視的言論欸」、「我覺得聯盟要好好處理一下這件事」、「種族歧視的言論真的不該出現」、「希望大專體總能處理這件事」。

塞內加爾「世新黑豹」阿巴西8歲就定居台灣，在台灣居住超過10年，近日台灣身分證已經發下，成為正港台灣人。

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