NBA》「一眉哥」已開始接受訓練 湖人盼他兩週內回歸（影音）

受傷的A.戴維斯今天已經開始接受定點投籃訓練。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕「一眉哥」A.戴維斯(Anthony Davis)2月中在與金塊的比賽中受傷,經核磁共振(MRI)檢查發現右小腿拉傷,據球團評估,一眉哥可能缺席四周、明星賽後才有可能回到陣中,這也讓湖人禁區戰力大受影響,不過今天終於傳出好消息,受傷的A.戴維斯目前已經重新開始接受訓練。

《ESPN》記者Dave McMenamin稍早在推特上傳一段湖人賽前練習的影片,只見還在養傷的A.戴維斯已經重新開始接受訓練,今賽前在場上練習定點投籃找手感,McMenamin也透露,湖人希望兩週內一眉哥就能重新歸隊。

Anthony Davis getting in some light, standstill shooting pregame. The Lakers hope to have him back in the lineup in about two weeks. pic.twitter.com/ZOjRhvw6wP