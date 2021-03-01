NBA》「一眉哥」已開始接受訓練 湖人盼他兩週內回歸（影音）

受傷的A.戴維斯今天已經開始接受定點投籃訓練。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）2月中在與金塊的比賽中受傷，經核磁共振（MRI）檢查發現右小腿拉傷，據球團評估，一眉哥可能缺席四周、明星賽後才有可能回到陣中，這也讓湖人禁區戰力大受影響，不過今天終於傳出好消息，受傷的A.戴維斯目前已經重新開始接受訓練。

《ESPN》記者Dave McMenamin稍早在推特上傳一段湖人賽前練習的影片，只見還在養傷的A.戴維斯已經重新開始接受訓練，今賽前在場上練習定點投籃找手感，McMenamin也透露，湖人希望兩週內一眉哥就能重新歸隊。

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Anthony Davis getting in some light, standstill shooting pregame. The Lakers hope to have him back in the lineup in about two weeks. pic.twitter.com/ZOjRhvw6wP — Dave McMenamin （@mcten） March 1, 2021

先前美媒統計A.戴維斯缺席以後，湖人的進攻效率曾一度滑落到聯盟倒數第二，前天後衛施洛德（Dennis Schroder）強勢回歸，讓孤軍奮戰的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）終於有了幫手，湖人也成功擊敗拓荒者止敗，若一眉哥兩週後就能如願回歸，「完全體」的紫金軍團也將再度成為全聯盟夢靨。

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