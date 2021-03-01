NBA》超稀有！全球僅1張 東契奇球員卡拍出破億天價

獨行俠「歐洲金童」東契奇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕全球僅此1張的獨行俠「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）親筆簽名新秀球員卡，今天以460萬美元（約1.2億台幣）的天價數字售出。

美國體育記者Darren Rovell稍早在推特表示，一位名叫Nick Fiorello的收藏家，今日以460萬美元的價格，買下了全球僅發行1張的超稀有東契奇「Logoman」親簽新秀球員卡，該球員卡是由球員卡公司《Panini》發行的《National Treasures》系列中拆出。

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東契奇自2018年加盟獨行俠以來，就一直是眾所矚目的超級新秀，上季更蛻變成聯盟當紅炸子雞，成為年度MVP候選人，本季表現照樣出色，場均得到28.5分、8.4個籃板、9次助攻，連帶自己的球員卡價值跟著水漲船高，今日也拍出不菲的價格。

JUST IN: Collector Nick Fiorello has purchased this Luka Doncic 1/1 for $4.6 million. pic.twitter.com/BziiWTrdfC — Darren Rovell （@darrenrovell） February 28, 2021

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