晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》去年選秀倒數突然扛第3棒 桃猿期待「下一個朱育賢」

2021/03/01 10:12

樂天桃猿林楷錡。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／斗六報導〕樂天桃猿昨在公辦熱身賽第三棒突然擺上去年第8指名林楷錡，整場3打數雖然只有1次保送，但不少擊球都很扎實，包括9局上面對田澤純一的打席，自嘲3級棒球資歷「慘澹」的他，希望向朱育賢和王威晨等人看齊。

22歲的林楷錡和王威晨一樣是「星二代」，父親是前味全龍投手林琨瑋，三級棒球資歷都在台南，他自認剛開始實力真的沒那麼好，在南英商工有進步才能打到國體，但在大學期間，林楷錡沒入選過國手，盃賽也沒有個人獎，須從測試會叩關中職選秀。

林楷錡把握測試會，機會有限狀況之下，一棒轟出全壘打，打擊身手立即吸引總教練曾豪駒目光。去年選秀會中，林楷錡是富邦悍將第三指名陳真後，唯一再被指名的大學外野手，卻已落到倒數第7位獲選球員。

曾總指出，「輪次落在後面，可能只是沒有實績，朱哥（朱育賢）也是很後面，選秀是一回事，進來後要靠自己努力。」

林楷錡從去年秋訓就展現企圖心，曾總說，看得到他的態度和自我要求，調整很好，這陣子在比賽中都有展現成果，打擊和臂力都相當不錯。正因為有中心打者潛力，桃猿昨對味全龍才將他放在第三棒，「總是要嘗試看看，這代表我們的期待。」

在大學追求全壘打，林楷錡進職業看到投手變強，微調打擊型態。他說，原本揮棒軌跡較長，總教練給他方向是要「短而有力」，目前感覺不錯。曾總說，要求擊球率，結合他追求飛球的想法，變成更有破壞力的打者。

過去同為「星二代」的王威晨，如今光環已不下老爸王光輝，從30萬簽約金、月薪4萬的條件，變成月薪40萬俱樂部成員；隊友朱育賢同樣是透過測試會獲得選秀資格，如今是月薪50萬俱樂部成員。

「跟朱哥同隊，看他練習的樣子⋯難怪會打這麼好。」林楷錡說，師父領進門，修行在個人，「過去（的棒球資歷）就過去了，現在靠自己努力爭取。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。