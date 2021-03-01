中職》去年選秀倒數突然扛第3棒 桃猿期待「下一個朱育賢」

樂天桃猿林楷錡。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／斗六報導〕樂天桃猿昨在公辦熱身賽第三棒突然擺上去年第8指名林楷錡，整場3打數雖然只有1次保送，但不少擊球都很扎實，包括9局上面對田澤純一的打席，自嘲3級棒球資歷「慘澹」的他，希望向朱育賢和王威晨等人看齊。

22歲的林楷錡和王威晨一樣是「星二代」，父親是前味全龍投手林琨瑋，三級棒球資歷都在台南，他自認剛開始實力真的沒那麼好，在南英商工有進步才能打到國體，但在大學期間，林楷錡沒入選過國手，盃賽也沒有個人獎，須從測試會叩關中職選秀。

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林楷錡把握測試會，機會有限狀況之下，一棒轟出全壘打，打擊身手立即吸引總教練曾豪駒目光。去年選秀會中，林楷錡是富邦悍將第三指名陳真後，唯一再被指名的大學外野手，卻已落到倒數第7位獲選球員。

曾總指出，「輪次落在後面，可能只是沒有實績，朱哥（朱育賢）也是很後面，選秀是一回事，進來後要靠自己努力。」

林楷錡從去年秋訓就展現企圖心，曾總說，看得到他的態度和自我要求，調整很好，這陣子在比賽中都有展現成果，打擊和臂力都相當不錯。正因為有中心打者潛力，桃猿昨對味全龍才將他放在第三棒，「總是要嘗試看看，這代表我們的期待。」

在大學追求全壘打，林楷錡進職業看到投手變強，微調打擊型態。他說，原本揮棒軌跡較長，總教練給他方向是要「短而有力」，目前感覺不錯。曾總說，要求擊球率，結合他追求飛球的想法，變成更有破壞力的打者。

過去同為「星二代」的王威晨，如今光環已不下老爸王光輝，從30萬簽約金、月薪4萬的條件，變成月薪40萬俱樂部成員；隊友朱育賢同樣是透過測試會獲得選秀資格，如今是月薪50萬俱樂部成員。

「跟朱哥同隊，看他練習的樣子⋯難怪會打這麼好。」林楷錡說，師父領進門，修行在個人，「過去（的棒球資歷）就過去了，現在靠自己努力爭取。」

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