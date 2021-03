NBA》追平喬丹紀錄！ 「字母哥」全能數據寫歷史

公鹿「字母哥」亞德托昆波(持球者)。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕公鹿今以105:100逆轉快艇,「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)豪取36分、14籃板、5助攻,全能數據追平「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)的紀錄。

亞德托昆波此役27投15中、飆進2顆三分彈,轟下36分、14籃板、5助攻「雙十」成績,率領雄鹿大軍決勝節打出逆轉勝,擊敗擁有雷納德(Kawhi Leonard)、P.喬治(Paul George)雙星坐鎮的快艇。

請繼續往下閱讀...

「籃球之神」喬丹。(資料照,美聯社)

根據《ESPN Stats & Info》數據統計,聯盟近40個賽季中,單場至少得到30分、10籃板、5助攻的次數,亞德托昆波生涯已有61次,追平喬丹並列排行榜第6。

這項數據的排行榜前五球員,分別是「詹皇」詹姆斯(LeBron James)113次、馬龍(Karl Malone)95次、魏斯布魯克(Russell Westbrook)84次、「大鳥」伯德(Larry Bird)81次、「惡漢」巴克利(Charles Barkley)71次。

Giannis Antetokounmpo now has the same number of career games with 30 points, 10 rebounds and 5 assists as Michael Jordan did in his career. pic.twitter.com/W3zSAhl15K