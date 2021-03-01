NBA》追平喬丹紀錄！ 「字母哥」全能數據寫歷史

公鹿「字母哥」亞德托昆波（持球者）。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今以105：100逆轉快艇，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）豪取36分、14籃板、5助攻，全能數據追平「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的紀錄。

亞德托昆波此役27投15中、飆進2顆三分彈，轟下36分、14籃板、5助攻「雙十」成績，率領雄鹿大軍決勝節打出逆轉勝，擊敗擁有雷納德（Kawhi Leonard）、P.喬治（Paul George）雙星坐鎮的快艇。

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「籃球之神」喬丹。（資料照，美聯社）

根據《ESPN Stats & Info》數據統計，聯盟近40個賽季中，單場至少得到30分、10籃板、5助攻的次數，亞德托昆波生涯已有61次，追平喬丹並列排行榜第6。

這項數據的排行榜前五球員，分別是「詹皇」詹姆斯（LeBron James）113次、馬龍（Karl Malone）95次、魏斯布魯克（Russell Westbrook）84次、「大鳥」伯德（Larry Bird）81次、「惡漢」巴克利（Charles Barkley）71次。

Giannis Antetokounmpo now has the same number of career games with 30 points, 10 rebounds and 5 assists as Michael Jordan did in his career. pic.twitter.com/W3zSAhl15K — ESPN Stats & Info （@ESPNStatsInfo） February 28, 2021

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