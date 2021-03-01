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NBA》昔日爛隊翻身擠身列強 尼克傳還想網羅「狼王」

2021/03/01 11:46

尼克隊傳有意想網羅灰狼一哥湯斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕過去幾年都是聯盟大爛隊的紐約尼克，本季在新任總教練希波鐸（Tom Thibodeau）的帶領下打出嶄新面貌尼克昨以110：107險退強敵溜馬，今日賽前17勝17敗戰績已經追平暴龍，排在東部第4，今美媒還透露，尼克有意網羅灰狼「狼王」湯斯（Karl-Anthony Towns），讓他與前教頭希波鐸再聚首。

近年來被貼上「爛隊」標籤的尼克，本季的整體表現可說是讓人耳目一新，大前鋒藍道（Julius Randle）轉型大爆發，本季他扛起更多控球責任，外線能力也突飛猛進，本季繳出23.4分、11籃板、5.5助攻，展現巨星身手還風光入選今年的明星賽。

眼見球隊步上正軌，有機會殺進季後賽列強行列，紐約大軍似乎也打算展開補強，《紐約每日新聞》記者Stefan Bondy目前就在一檔節目中透露，尼克有意網羅灰狼一哥湯斯。Bondy表示雖然他不清楚灰狼是否會送走湯斯，不過他聽說希波鐸確實非常想要跟這位愛徒在紐約團聚，「他（希波鐸）只是想贏更多場比賽，他深信湯斯能幫助他實現願望。」

不過這其實已經不是尼克第一次被爆出想要湯斯，《紐約郵報》記者柏曼（Marc Berman）2019年就曾指出，在紐澤西州長大、從小就是尼克鐵粉的湯斯，是紐約大軍有意想網羅的大咖球星，而地緣關係正是他們招募他最大的優勢。

本季受到傷勢和疫情影響，湯斯本季至今僅出賽過14場，而場均出場32.8分鐘，能貢獻22.5分、10.7籃板4.2助攻和1.9阻攻，在D.羅素（D 'Angelo-Russell）因傷缺陣、畢斯利（ Malik Beasley）又因場外風波遭禁賽12場，灰狼近期已經苦吞7連敗，本季以7勝27負的爛戰績排在全聯盟墊底。

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