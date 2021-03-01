NBA》上演飆分秀卻輸給自己 畢爾失誤+絕殺失利送綠衫軍連勝

畢爾。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕悲情畢爾又上線了，本季好手感不滅巫師球星畢爾（Bradley Beal），此役狂飆46分，不過最終敗在自己手上，哨前1秒逆轉絕殺失利，以110：111不敵塞爾提克吞下敗仗。

今由塞爾提克對陣上巫師，上半節兩隊打的不相上下，差距也沒被擴大。易籃後，塞爾提克先拉開比數，苦力追趕的巫師在畢爾、魏斯布魯克（Russell Westbrook）聯手15分幫助下，76：79些微落後。

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末節兩隊也並無相當大的差距，甚至還互相反超，眼看到最後1分鐘成為領先一方的巫師先是畢爾不小心踩線失誤，又在最後4秒遭到塔圖姆（Jayson Tatum）反手上籃領先，巫師隨即叫了暫停，在暫停過後，最後哨前1秒，眼看拿到球的畢爾要當英雄了，不料跳投失利，哨響，巫師反擊失敗。

本場綠衫軍以塔圖姆31分、8籃板最亮眼、沃克（Kemba Walker）21分8助攻、泰斯（Daniel Theis）20分；至於巫師部分，畢爾46分7籃板、魏斯布魯克24分11籃板、貝坦斯（Davis Bertans）20分。

塔圖姆。（法新社）

塔圖姆投出關鍵一球，綠衫軍拿下勝利。（法新社）

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