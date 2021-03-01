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NBA》牆哥寫「大五零」難堪紀錄 火箭49分慘敗灰熊

2021/03/01 11:44

沃爾創下難堪紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭今天以84：133慘敗給灰熊，「牆哥」沃爾（John Wall）更創下一個上次由史密斯（JR Smith）保持的難堪紀錄。

沃爾今天先發上陣，全場16投僅4中，拿下14分外，其餘正面數據一個未取，包含助攻、籃板、助攻、火鍋、三分球全部掛零。

根據《StatMuse》指出，這是自2012年的史密斯後，再度有球員拿下10分/0籃板/0助攻/0火鍋/0三分的紀錄，而若將條件放寬到先發球員的話，則得追溯自1985年才有這樣難堪的紀錄發生。

不只沃爾表現糟糕，灰熊今天整場都輕鬆應對火箭，灰熊先發5人沒有一個人上場時間超過27分鐘，全隊共13個人上場全都有得分紀錄，灰熊得分最高的是溫斯洛（Justise Winslow）他拿下20分，板凳出發的克拉克 （Brandon Clarke）拿下16分12籃板。

火箭今得分最高的是創下難堪紀錄的沃爾，他拿下14分，此外泰特 （Jae'sean Tate）也有14分進帳。

根據《StatMuse》資料顯示，火箭這場比賽在家中狂輸49分，寫下隊史第三慘的敗仗，同時也是NBA史上第八慘的主場敗仗，他們自大前鋒伍德（Christian Wood）受傷後已經吞下了11連敗。

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